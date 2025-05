Au vu des scénarios des Finales de Conférence, on semble se diriger vers des Finales NBA entre le Oklahoma City Thunder et les Indiana Pacers. Fallait qu’on en parle à l’heure de l’Apéro !

Indiana et Oklahoma City sont en train de poser des masterclass collectives sur ces Playoffs 2025 ! Désormais en tête avec un score de 3-1 dans leur série de finale de conférence, le Thunder et les Pacers vont certainement se rencontrer en Finales NBA. Mais est-ce si certain que cela ? Comment Minnesota et New York peuvent s’ajuster ? La série va-t-elle se prolonger ? C’est l’heure de l’Apéro !