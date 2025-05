Le Shaqtin’ A Fool nous offre un best of de la saison, et qui de mieux que le Shaq en personne pour truster la première place de ce top. Malheureusement, la raison est plutôt délicate mais au moins, on peut vous assurer qu’il est en forme. On l’avait plus vu courir comme ça depuis son passage au Heat.

Comme l’aurait dit n’importe quel prof de sport qui se respecte : “ma grand-mère aurait fait mieux” que cette défense de Nikola Jokic.

P.J. Washington a vite compris que la défense gagnait des titres selon Nico Harrison. On pourrait presque penser que cette défense est une demande de trade dissimulée.

Ben Simmons nous rappelle le plus beau highlight de Tristan Thompson balle en main

Shaq a rendu un vibrant hommage à Paul Pierce en quittant le plateau télé pour une raison intestinale.