Shams Charania annonce l’intersaison “la plus folle de tous les temps”

Ces Playoffs 2025 sont exceptionnels en NBA et les observateurs pourraient bien ne pas pouvoir se reposer cet été. Selon Shams Charania, l’intersaison qui arrive va être exceptionnelle, peut-être même la plus folle de tous les temps. Quand on vous dit que ça ne s’arrête jamais dans la Grande Ligue…

La saison NBA n’est pas encore terminée que les rumeurs sur les transferts fleurissent déjà. Il faut dire que 26 équipes sont déjà en vacances et ne cherchent qu’à s’améliorer (sauf les Chicago Bulls qui essaient eux de rester le plus moyen possible). Les dirigeants sont excités et si une personne le ressent particulièrement, c’est Shams Charania.

Le journaliste d’ESPN n’est jamais avare en annonces, mais celle faite, ce soir, sur le plateau du Pat McAfee Show est particulièrement marquante… et intrigante.

“Je pense que c’est l’intersaison pour laquelle les dirigeants d’équipes ont le plus d’anticipation. Je pense que cette intersaison pourrait être la plus folle de tous les temps. On sort tout juste d’une Trade Deadline qui a été la plus folle de tous les temps et je pense que ça pourrait être le cas de cette intersaison. C’est tellement serré en NBA en ce moment que la ligne est fine entre jouer le titre et participer à la Loterie. Alors c’est dans l’esprit de tout le monde de s’améliorer et essayer d’aller chercher une bague.”

The most craziest ever @ShamsCharania 😂😂#PMSLive pic.twitter.com/YDw7kfo4dz

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 27, 2025

Beaucoup de surprises ont eu lieu dans ces Playoffs, ce qui a certainement contribué à montrer à beaucoup de General Managers qu’il n’était pas impossible de jouer les premiers rôles avec quelques changements.

Et le nombre de dossiers connus qui vont agiter l’été est déjà impressionnant, ce qui va dans le sens de cette déclaration de Shams Charania. Dans la Conférence Est, de nombreuses équipes en haut du classement vont certainement bouger. Selon le journaliste d’ESPN, les Boston Celtics n’auront pas le même effectif en 2026, il y a aussi beaucoup de discussions autour de Giannis Antetokounmpo et des Bucks. Des rumeurs entourent également Jarrett Allen chez les Cavs, difficile d’imaginer le Heat ou les Sixers ne pas tenter des coups,…

“Giannis Antetokounmpo is in the process of figuring things out..

I’m told that process is ongoing and he hasn’t had that meeting with the Bucks yet” @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/7QjaAYmYG8

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 27, 2025

Et à l’Ouest ce n’est pas mieux. Déjà parce que Nico Harrison existe, mais surtout parce que beaucoup d’équipes voudront rivaliser avec le Thunder. Les derniers ajustements des Rockets, la dernière chance des Warriors et des Lakers version LeBron James, Nikola Jokic qui a mis la pression sur son management pour une amélioration du groupe, les Spurs en progression, les Suns en explosion,…

Ce n’est pas un hasard si chacun de ces paragraphes se terminent par des points de suspension, c’est simplement le signe que tout peut arriver cet été et que toutes les équipes ou presque sont concernées. Et puis si Shams Charnia le dit, c’est sûrement qu’il a ses raisons, alors attachez-vous bien pour début juillet, ça devrait secouer.

Source texte : Shams Charania