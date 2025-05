Peu de suspense autour du cas LeBron James lors de cette intersaison 2025. Selon Shams Charania, l’ailier des Los Angeles Lakers devrait poursuivre l’aventure en Californie en prenant son option joueur pour l’exercice 2025-26. 52 millions de dollars directement dans les poches du King.

LeBron James a un type de prolongation de contrat préféré depuis des années en NBA : le 1+1. À savoir une saison garantie et une autre en Player Option qu’il n’a que rarement honorée préférant signer un nouveau deal garanti de “plus long terme”.

Mais à 40 ans, la perspective est différente et le joueur des Los Angeles Lakers semble ne pas vouloir voir trop loin. En Californie, il vit avec sa famille, son fils est dans l’effectif alors pourquoi se poser des questions ? Selon Shams Charania, le King va “simplement” prendre son option pour la saison prochaine. 52 millions de dollars et peut-être son dernier contrat en NBA ?

Il devra prendre officiellement sa décision avant le 29 juin prochain.

LeBron James va vivre sa 23e saison dans la Grande Ligue, un total absolument fantastique. Et ce qui l’est encore plus c’est de penser qu’à cet âge, un contrat à plus de 50 millions de dollars ne souffre d’aucune critique. L’ailier est encore un des joueurs majeurs de son effectif et de la NBA et personne ne doute qu’il rentabilisera l’investissement fait par les dirigeants des Lakers.

L’été 2026 sera plus intéressant à suivre pour The Chosen One. Sera-t-il celui de la retraite ou celui d’un énième contrat ? Rien n’est moins sûr.

