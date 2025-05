Russell Westbrook a connu cinq derniers matchs plutôt compliqués contre le Oklahoma City Thunder et s’il est difficile de savoir si une blessure à la main à eu une incidence, le joueur des Denver Nuggets a décidé d’être opéré lors de cette intersaison pour revenir à 100%.

L’été, cette période où les joueurs NBA ont enfin du temps. Celui de travailler une partie de leurs jeux ou tout simplement de développer ou retrouver une meilleure caisse et intégrité physique. Russell Westbrook a appris à Law Murray, journaliste pour The Athletic que sa main n’était pas dans le meilleur des états.

Le meneur de jeu des Denver Nuggets a déclaré qu’il allait se faire opérer, ce matin (aux-États-Unis) pour réparer deux fractures contractées au cours de la saison et que son objectif était de revenir à 100%.

Russell Westbrook announces that he is undergoing right hand surgery pic.twitter.com/mbg1xrvzHL

— Law Murray 🤔 (@LawMurrayTheNU) May 27, 2025

Russell Westbrook a réalisé une très belle saison en sortie de banc avec 13,3 points, 4,9 rebonds et 6,1 passes décisives de moyenne. Il a une option pour prolonger l’aventure d’une saison dans le Colorado. Mais au vu de son expérience et de ce qu’il a montré dans ce rôle, d’autres franchises pourraient bien exprimer un intérêt et lui offrir mieux que les 3 millions de dollars promis à Mile High City.

Source texte : Law Murray