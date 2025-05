Peu de nouvelles circulent concernant l’état de santé de Victor Wembanyama, mais ce mardi, Shams Charania a été très rassurant. Les San Antonio Spurs s’attendent à avoir leur joueur star en pleine forme dès le camp d’entraînement.

Victor Wembanyama récupère toujours de la thrombose veineuse qui a mis un terme à sa saison sophomore au mois de février. Il est toujours impossible de savoir si le pivot participera à l’EuroBasket avec l’Équipe de France, mais de bonnes nouvelles sont arrivées par l’intermédiaire de Shams Charania.

Invité sur le plateau du Pat McAfee Show, le journaliste d’ESPN a dévoilé que les San Antonio Spurs étaient très optimistes concernant l’état de santé de l’Alien :

“Wemby (Victor Wembanyama) a travaillé sur les parquets, on l’a vu sur les réseaux sociaux, c’est un signe positif et les Spurs, d’après ce que j’entends, s’attendent à ce qu’il soit complètement prêt pour le début de la saison prochaine, pour le camp d’entraînement. C’est une super nouvelle.”

“The Spurs fully expect Wemby to be ready to go for the start of training camp..

There was mutual interest between the Spurs and Kevin Durant at the trade deadline” @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/pZXPVUZDko

S’il est, en effet, en tenue, il y a fort à parier que Victor Wembanyama commencera la saison prochaine affamé. Un problème de santé l’a empêché de disputer une quarantaine de matchs et de se battre pour les premiers Playoffs de sa carrière. Il est également possible que cela ne lui permette pas de défendre les couleurs de l’Équipe de France, alors au vu de sa passion pour le basket, son retour à la compétition sera sans doute un grand bol d’air frais.

Les San Antonio Spurs seront plus compétitifs que jamais depuis son arrivée en NBA avec l’intégration de De’Aaron Fox, les progrès des autres jeunes et l’arrivée, peut-être, d’une troisième star comme Kevin Durant. Une rumeur à laquelle Shams Charania accorde de l’intérêt.

