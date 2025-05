Les Spurs surveillent le dossier Giannis Antetokounmpo…

Après la nouvelle élimination des Bucks au premier tour des Playoffs, l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee semble plus incertain que jamais. Et si départ il devait y avoir, les Spurs de Victor Wembanyama pourraient réaliser un énorme coup !

Asseyez-vous, fermez les yeux, et imaginez pendant quelques secondes une équipe qui possède à la fois le Greek Freak et Wemby sur le terrain.

C’est tellement flippant et injuste pour la concurrence que ça paraît improbable. Mais alors que toute la NBA s’interroge sur le futur de Giannis, c’est un scénario potentiel qui commence doucement à être discuté à travers la Ligue.

D’après l’insider Jake Fischer, les Spurs sont en effet une équipe qui garde un œil attentif sur l’évolution du dossier Giannis.

The Spurs are “expected to ask about Giannis as they are committed to putting together a contending team now with Wemby,” Jake Fischer reports 👀

San Antonio have 36 future draft picks over the next 7 years and one of the cleanest salary sheets in the NBA. pic.twitter.com/uQbMgtCL3T

— Basketball Forever (@bballforever_) May 1, 2025

Pour le moment, ni les Bucks ni Giannis n’ont laissé entendre qu’une séparation serait actée cet été, même si c’est sans doute la meilleure chose à faire pour tout le monde. Les deux camps vont néanmoins discuter dans les jours ou semaines à venir, ce qui pourrait vraiment lancer la saison des rumeurs autour du Freak.

Si on se dirige vers un transfert d’Antetokounmpo à l’intersaison, les Spurs vont se montrer agressifs et surtout, ils ont des arguments pour se mettre à la même table que les Bucks. San Antonio a les picks de draft (trois choix de premier tour transférables), des jeunes joueurs très prometteurs (Stephon Castle en tête, le Rookie de l’année), des contrats facilement transférables (Keldon Johnson et Harrison Barnes notamment) ainsi qu’une situation salariale très saine.

Les candidats pour récupérer Giannis en cas de transfert seront évidemment nombreux en NBA, mais San Antonio sera forcément dans la boucle. Les Spurs semblent prêts à changer de dimension avec Victor Wembanyama et De’Aaron Fox, et une arrivée de Freak – s’il est intéressé par le projet – ferait d’eux l’une des équipes les plus flippantes de la Ligue.

Source texte : Jake Fischer

Here is what Jake Fischer has to say about the Spurs being a team interested in Giannis this summer.

He also adds that there are “whispers” around the league of them bringing in Kevin Durant.

Via @JakeLFischer @BleacherReport pic.twitter.com/xUqMqX6Z93

— Spurs Interaction (@SpursInteracti1) April 28, 2025