Les Lakers sont en vacances plus tôt que prévu et le coach J.J. Redick a déjà défini les priorités de la longue intersaison à venir. La première : être dans la meilleure condition physique possible pour jouer le titre l’année prochaine (ne pas citer Luka, ne pas citer Luka, ne pas citer Luka).

Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer l’élimination prématurée des Lakers face aux Wolves en Playoffs : l’absence d’un vrai pivot, le manque de profondeur de l’effectif, certains choix de J.J. Redick, et puis aussi le niveau de l’adversaire.

Mais au milieu de tout ça, on a surtout vu une équipe des Lakers qui a fini sur les rotules et qui a été dominée physiquement par les Wolves. Alors dès le début de l’intersaison, Redick va insister sur la condition physique de ses joueurs.

“Je commencerai par l’intersaison et le travail nécessaire pour être dans la forme physique nécessaire pour espérer gagner un titre” a déclaré le coach des Lakers. “Et à ce niveau-là, nous avons encore du chemin à parcourir en tant qu’équipe. Il y a clairement des joueurs qui étaient dans une forme phénoménale. Il y en a clairement d’autres qui auraient pu être en meilleure forme. C’est ce qui me vient immédiatement à l’esprit : nous devons avoir la condition physique nécessaire pour gagner le titre.”

Même si l’auteur de cet article s’appelle Nico, on ne veut pas faire une Harrison en pointant immédiatement du doigt Luka Doncic, qui n’a pas arrêté d’être critiqué par les Mavs ces derniers mois pour sa condition physique très douteuse. Mais en même temps, on ne peut pas non plus fermer les yeux et ne pas faire le lien entre cette déclaration de Redick et Luka.

Si J.J. n’a évidemment cité personne dans ses propos, il n’y a aucun doute sur le fait que Doncic est dans la catégorie des joueurs “qui auraient pu être en meilleure forme”. À sa décharge, le Slovène est arrivé en cours de saison aux Lakers après plusieurs semaines de blessure et a dû s’adapter à un nouvel environnement, à tous les niveaux. Un contexte pas idéal donc pour être dans une forme optimale, mais Luka devra clairement se bouger cet été tout en évitant les barbeucs et les binouzes en terrasse.

Les grosses limites défensives de Doncic, liées en partie à sa condition physique très perfectible, ont encore été mises en lumière en Playoffs cette année, et il a un peu tiré la langue en cette fin de saison en plus de se faire mal au dos.

Si les Lakers veulent rejouer le titre dès l’an prochain, ils auront besoin – entre autres – de la meilleure version de Luka.

