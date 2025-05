Lorsqu’on parle de duos en NBA, celui composé par Kobe Bryant et Shaquille O’Neal est une bonne référence. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont inscrit plus de 20 points chacun lors des cinq premiers matchs des Finales de Conférence, ce qu’aucun binôme n’avait réussi à faire depuis celui des Los Angeles Lakers.

Les New York Knicks ont réussi à se sauver cette nuit, mais ils restent malmenés par les Indiana Pacers dans cette dernière série de l’Est. Tyrese Haliburton et ses coéquipiers mènent trois victoires à deux malgré des Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns historiques.

Les deux compères de New York sont impressionnants de régularité au scoring. Ils ont tous les deux marqués 20 points lors des cinq premiers matchs de ces Finales de Conférence, une performance jamais vue en NBA depuis Kobe Bryant et Shaquille O’Neal en 2002 face aux Kings.

👀 pic.twitter.com/mAHvqZ3Pp3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 30, 2025

Jalen Brunson face aux Pacers :

Game 1 : 43 points à 15/25 au tir

Game 2 : 36 points à 13/27 au tir

Game 3 : 23 points à 6/18 au tir

Game 4 : 31 points à 9/19 au tir

Game 5 : 32 points à 12/18 au tir

Karl-Anthony Towns face aux Pacers :

Game 1 : 35 points à 11/17 au tir

Game 2 : 20 points à 6/14 au tir

Game 3 : 24 points à 8/17 au tir

Game 4 : 24 points à 8/15 au tir

Game 5 : 24 points à 10/20 au tir

Il s’en est fallu parfois de peu pour que cette série de matchs à plus de 20 unités tienne, mais pour le moment, jamais la défense des Indiana Pacers n’est parvenue à les limiter outre-mesure. Ce qui tranche avec les Finales de Conférence de Tyrese Haliburton capable des plus belles performances (Game 4) comme des plus compliquées (Game 5).

En 2002, Kobe Bryant et Shaquille O’Neal avaient continué leur chantier lors des deux derniers matchs et s’étaient imposés, même s’ils avaient eu besoin du plus grand scandal arbitral du siècle en NBA lors du Game 6. Cela reste une bonne source d’inspiration pour JB & KAT.

Source texte : NBA League Pass