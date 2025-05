Les Knicks ont remporté le match 5 très largement (111-94) et restent donc en vie dans ces Playoffs, et on peut dire merci à Jalen Brunson pour ça. Le meneur new yorkais a enterré les Pacers dès l’entame, et n’a jamais cessé ensuite. 32 points avec des pourcentages indécents, un tabassage en bonne et due forme.

New York avait besoin d’un héros, d’une figure derrière laquelle se ranger, qui maintiendrait l’espoir d’une qualification pourtant mal embarquée vers les Finales NBA. Heureusement, Jalen Brunson était là pour nourrir la flamme de l’espoir dans la Big Apple. 32 points à 67% au tir (12 sur 18), 5 rebonds, 5 assists et même un petit contre en prime, JB a parfaitement répondu à la masterclass d’Haliburton au match 4.

il faut dire que le ton était donné dès les premières minutes de la rencontre. Sur le premier quart Brunson a inscrit 14 points à 6 sur 9 au tir, un rythme auquel ne s’attendait certainement pas les Pacers qui, bien qu’à seulement 4 unités des Knicks à la fin du quart, ont pris un bel avertissement d’entrée de jeu.

Mais le coup de massue interviendra à la sortie du vestiaire, dans un troisième quart qui voyait pourtant Siakam et compagnie grapiller du terrain. Retour en jeu de l’ancien Maverick qui inscrit 6 pions en à peine une minute dont une énorme action à 4 points. La reprise avait déjà très bien commencé pour lui, ça fait donc 16 puntos au total dans ce troisième quart-temps et des Pacers repoussés à 17 unités, dont ils ne reviendront jamais.

Un dernier quart géré tranquillement par tout le collectif Knicks, et ça fait 3-2 dans la série. Les performances de Karl-Anthony Towns et même à vrai dire de l’entièreté de l’effectif qui s’est montré extrêmement sérieux ne sont pas à banaliser, mais cette nuit, New York avait besoin d’un super-héros, et c’est bien le numéro 11 qui a enfilé la cape.