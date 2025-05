Pascal Siakam très frustré par un journaliste : “Qui est ce mec ?”

Ce n’est pas la défaite des Indiana Pacers qui a le plus énervé Pascal Siakam cette nuit. En conférence de presse, après la rencontre, Gregg Doyel, du Indy Star, a eu une question et une attitude qui n’ont pas plu au Camerounais.

La plupart des conférences de presse se ressemblent en NBA. Les journalistes posent leurs questions, les joueurs répondent avec plus ou moins d’entrain et tout le monde rentre chez lui avec le sentiment du devoir accompli. Il est très rare qu’un reporter insiste sur une de ses interrogations au point de visiblement frustrer une star de l’équipe.

Pourtant, cette nuit, Gregg Doyel, du Indy Star, n’a pas été satisfait par une réponse de Pascal Siakam et lui a fait comprendre en cherchant, à de multiples reprises, à creuser un petit peu plus (trop) loin. On vous laisse apprécier le malaise.

Pascal Siakam “They played harder”

…

Gregg Doyel Indy Star “How’s that possible?”

…

PS “They played harder…Happens…”

GD “In Game 5?”

PS “You good bro? 😆 I told you. What else you want me to tell you?”

GD “I want you to tell me how”

…

PS “You tell me…Who’s this guy?” pic.twitter.com/ZlNseaQ0Fb

— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 30, 2025

Pascal Siakam : “Je pense qu’ils ont joué plus dur que nous, aux rebonds, dans les duels. On doit être capable de gagner cette bataille.” Gregg Doyel : “Comment est-ce possible ?” PS : “C’est à dire ?” GD : “Comment pouvez-vous ne pas jouer assez durement dans un match 5 ?” PS : “De quoi tu parles ? Ils ont joué plus dur que nous, c’est tout, on a joué dur, mais ils ont joué plus dur que nous. Qu’est-ce que tu veux dire par là, je ne comprends pas. Ça arrive dans un match, c’est du basket.” (Gregg Doyel continue à s’expliquer ) PS : “Tu vas bien ? T’es sûr ? Tu recherches quelque chose, je sais, mais la vache. Je t’ai tout dit, qu’est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Qui est ce mec ?”

Ce qui est une excellente question puisque Gregg Doyel n’en est pas à son coup d’essai. La saison dernière, il avait été interdit de couvrir les matchs du Indiana Fever après cette interaction terriblement gênante avec Caitlin Clark.

Gregg Doyel, the Indianapolis Star columnist who had the awkward exchange about playing hard with Pascal Siakam after Game 5, recently started covering the Indiana Fever again after being punished last season for this interaction with Caitlin Clark: pic.twitter.com/EyquoAKQgF

— New York Basketball (@NBA_NewYork) May 30, 2025

Gregg Doyel : “Salut Caitlin, avant de commencer, laisse moi faire ça (fait un coeur avec ses doigts). Caitlin Clark : “Tu aimes ça ?” GD : “J’aime le fait que tu soit ici.” CC : “Je fais ce geste à ma famille après chaque match.” GD : “Commence à me le faire et ça ira entre nous.”

Travailler dans un média spécialisé sur l’Indiana et se fâcher avec toutes les stars de l’État, c’est une stratégie particulière. Toujours est-il que les Pacers essaieront de réagir lors du Game 6 à domicile et de jouer assez dur pour se rendre en Finales NBA !

Source texte : @NBA_NewYork