Pour la première fois depuis 2012, le Oklahoma City Thunder est de retour en Finales NBA cette année. De quoi s’adonner au jeu des comparaisons entre les deux versions d’OKC, jeu auquel a voulu participer un certain Kevin Durant.

Thunder 2012 vs Thunder 2025, qui remporterait une série au meilleur des sept matchs ?

Kevin Durant a répondu à la question sur Twitter, entre deux-trois embrouilles pour pas changer. Celui qui a emmené Oklahoma City en Finales NBA il y a treize ans – avec Russell Westbrook et James Harden – semble pencher vers la version actuelle du Thunder.

“Je n’aime pas trop les comparaisons hypothétiques donc je ne sais pas, mais cette équipe du Thunder 2025, elle est historiquement forte. Ils ont des bons shooteurs un peu partout, un go-to-scorer efficace à 2-points, de la taille et des qualités athlétiques partout, de la polyvalence, un grand qui sait shooter et un grand qui cogne, du super coaching. C’est vraiment une équipe parfaitement construite. Je kiffe leur approche du basket. On peut apprendre d’eux en les regardant jouer.”

Im not big on hypotheticals so idk but this 2025 thunder team, they are historically great. Great shooting all across the board, efficient go to scorer in deuce, size and athleticism all across the board, versatility, shooting big and bruiser big, great coaching. Just a flat out…

Les arguments en faveur du Thunder 2025 sont en effet nombreux.

On parle d’une équipe qui possède l’une des meilleures défenses de l’histoire, une très belle profondeur (offrant beaucoup de solutions différentes), le MVP de la NBA, deux lieutenants suffisamment forts pour parler de Big Three, un jeune entraîneur qui a déjà été nommé Coach de l’Année, et surtout un groupe qui adore aller au combat ensemble.

Le Thunder 2012 possédait certaines des mêmes qualités, et peut-être même un peu plus de talent quand on compare strictement les deux trios (d’un côté Durant – Westbrook – Harden, trois joueurs qui seront MVP dans leur carrière, contre SGA – Jalen Williams – Chet Holmgren de l’autre). Mais la solidité collective du groupe actuel, la maturité de l’équipe et le niveau élite de la défense donnent au Thunder 2025 un potentiel avantage.

Who would win in a 7-game series? 🤔👀 pic.twitter.com/HvQK4N6cbZ

Bien évidemment, treize années séparent les deux équipes et la NBA a bien changé depuis. Impossible donc d’apporter une réponse définitive à ce débat.

Par contre, le Thunder 2025 a aujourd’hui l’opportunité de réussir là où celui de 2012 a échoué : la bande de Kevin Durant s’était inclinée face à LeBron James et les Heatles de Miami en Finales NBA (4-1), celle de Shai Gilgeous-Alexander peut-elle aller au bout pour offrir un premier titre à OKC ?

Réponse dans environ deux semaines.

