Agent libre restrictif cet été, Jonathan Kuminga ne sait pas trop de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, son objectif en NBA est clair et net : devenir All-Star, à Golden State ou ailleurs.

La saison 2024-25 de Jonathan Kuminga a une nouvelle fois ressemblé à des montagnes russes.

JoKu a lâché des stats honorables en saison régulière (15,3 points et 4,6 rebonds en 24,3 minutes) tout en lâchant des records en carrière (34 points), mais a dû passer deux mois à l’infirmerie début 2025 à cause d’une blessure à la cheville. Il est ensuite plutôt bien revenu dans la rotation de Steve Kerr… avant d’en sortir totalement durant le premier tour des Playoffs. Et puis, avec la blessure de Stephen Curry face aux Wolves, Kerr a sorti Kuminga de la niche et ce dernier en a profité pour tourner à plus de 24 points par match.

Tout ça, c’est l’expérience “Jonathan Kuminga”. De quoi créer deux clans assez distincts à son sujet : ceux qui croient en son grand talent, et ceux qui sont perplexes concernant sa capacité à vraiment s’intégrer dans du Warriors basketball, ou d’être un maillon important d’une équipe vraiment compétitive.

Mais malgré toutes ces turbulences, l’objectif de Kuminga n’a pas changé. Le jeune ailier de 22 ans pense qu’il a toujours ce qu’il faut pour devenir un All-Star en NBA.

“Kuminga, selon des sources de la Ligue, a toujours l’ambition de devenir un All-Star, et ne veut pas se limiter à un rôle limité qui bouge tout le temps dans la rotation. Il veut être un joueur de premier plan dans une attaque NBA et poursuivre ses rêves de tourner à 20 points et plus.” – Anthony Slater, The Athletic

Est-ce que ces ambitions peuvent être nourries à Golden State, où il a connu des fulgurances sans pour autant devenir un membre clé de la rotation ? Est-ce que ça passe obligatoirement par un départ à la prochaine Free Agency, en tant qu’agent libre restrictif ?

Depuis l’élimination des Warriors et la bonne contribution de JoKu face aux Wolves, le scénario d’un sign-and-trade est souvent mis en avant dans les rumeurs. JK peut en effet représenter une bonne monnaie d’échange pour recruter un joueur qui correspond plus au trio Stephen Curry – Jimmy Butler – Draymond Green. De plus, la relation souvent compliquée entre Kuminga et Steve Kerr peut aussi laisser penser à un départ du premier.

Néanmoins, on sait dans le même temps que le propriétaire des Warriors Joe Lacob est un grand fan de Jonathan Kuminga, et qu’il voudrait le prolonger. JoKu ne semble pas non plus fermer la porte à un retour à Golden State selon The Athletic. Enfin, si la voie du sign-and-trade ne mène nulle part, Golden State pourrait le garder histoire de ne pas le perdre sans contrepartie (et le transférer plus tard), même si ça pourrait piquer financièrement.

Vous l’avez compris, l’avenir de Kuminga semble plus incertain que jamais. Mais les prochaines semaines devraient nous apporter des réponses.

