EuroLeague : une expansion à 20 équipes à partir de la saison prochaine

Petite révolution dans le monde de l’EuroLeague. Deux équipes en plus participeront à la compétition la saison prochaine. 20 formations se disputeront la couronne dont le Dubai BC, première franchise non-européenne.

Depuis des années, ce sont 18 équipes qui participent chaque année à la plus grande compétition de basket-ball européen, mais les règles sont faites pour être changées. En 2025/26, ce sont 20 formations qui se disputeront la victoire. Une information révélée par Skweek.

As SKWEEK announced last week, it’s now official: the EuroLeague expands for the 2025/26 season to include 20 teams.

Starting in the 2025/26 season, Valencia and Dubai BC are expected to join the competition, alongside last season’s teams (with the exception of ALBA Berlin,… pic.twitter.com/fMc6DM1IuK

— SKWEEK (@skweektv) May 29, 2025



L’Alba Berlin laisse sa place et redescend en Basketball Champions League pendant que l’Hapoel Tel-Aviv, gagnante de l’Eurocup, Valence et Dubai rejoignent le bateau.

Il faudra être un petit peu plus endurant puisque chaque équipe disputera désormais 38 matchs de saison régulière en EuroLeague et non 34. Avec les ligues nationales et les Playoffs, le nombre de rencontres disputés par un joueur en Europe se rapprochera grandement du total de parties jouées pas une star de NBA.

Côté français aucun changement, l’AS Monaco, le Paris Basketball et l’ASVEL seront toujours présents.

Source texte : Skweek