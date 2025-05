Les New Orleans Pelicans comptent toujours sur Zion Williamson

Alors que les rumeurs de transferts s’enchaînent et que Shams Charania prévoit “l’intersaison la plus folle de tous les temps”, quelques situations semblent vouer à se stabiliser. Sauf grosse surprise, Zion Williamson restera chez les New Orleans Pelicans cet été.

Les New Orleans Pelicans sortent d’une horrible saison. Ils ont terminé avec le 14e bilan de la Conférence Ouest devançant seulement le catastrophique Utah Jazz. Brandon Ingram est parti à la Trade Deadline et alors que beaucoup d’observateurs s’attendaient à une explosion de l’effectif cet été, le premières rumeurs rapportent un désir de stabilité.

Selon Wiliam Guillory, journaliste pour The Athletic, il y a déjà eu de nombreuses communications entre Zion Williamson et le Front Office des New Orleans Pelicans cet été et toutes vont dans le même sens : un désir commun de continuer l’aventure.

Zion Williamson and the Pelicans’ new front office have spoken several times already and feel good about where things stand, per @WillGuillory (https://t.co/5g4jQbRotf).

Williamson representing them at the lottery was intentional to show both sides are moving forward together. pic.twitter.com/MPVcLLZ0uy

La présence de l’ailier-fort à la Loterie en mai dernier était un symbole de cette union plus forte que jamais. Une tournure de phrase qui ne peut pas être utilisée pour son genou, son adducteur ou encore ses chevilles.

Oui c’est gratuit, mais si vous vous attendiez à un énième article expliquant que Zion Williamson est fantastique lorsqu’il joue, mais qu’il doit perdre du poids et rester en bonne santé, vous êtes venus au mauvais endroit, on en peut plus.

Maintenant que la frustration est évacuée, revenons-en à la situation des New Orleans Pelicans. À l’heure actuelle, il est toujours difficile de comprendre le projet entre les jeunes qui montent en puissance (Jordan Hawkins, Herb Jones, Trey Murphy III) et les joueurs confirmés qui ne laissent pas le leadership (C.J. McCollum, Zion Williamson,…). Rajoutez à cela l’arrivée prochaine d’un nouveau Top 10 à la Draft et c’est l’incompréhension totale, trop de timelines différentes dans le même vestiaire.

En somme, Bryson Granham, le General Manager a du pain sur la planche cet été, et le pain sur la planche, Zion Williamson a l’habitude de le manger (et la planche avec).

