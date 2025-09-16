WNBA : Paige Bueckers logiquement élue Rookie de l’Année

Alors que les Playoffs WNBA viennent tout juste de démarrer, les récompenses de fin de saison commencent à être dévoilées. Paige Bueckers a logiquement été élue Rookie de l’Année ce mardi.

Il n’y avait pas vraiment de suspense, mais c’est désormais officiel. Bueckers a récolté 70 votes sur 72 (les deux autres sont pour Sonia Citron) pour remporter le titre de ROY.

Paige Bueckers is the 2025 WNBA @Kia Rookie of the Year 🏆

Averaging 19.2 PPG, 5.4 APG, 3.9 RPG, Bueckers led the @dallaswings as one of the most dynamic rookies the league has ever seen.

#KiaROY | #WelcometotheW pic.twitter.com/VtT01Qwzr0

— WNBA (@WNBA) September 16, 2025

Si les Dallas Wings n’ont pas décollé collectivement (10 victoires – 34 défaites, derniers du classement), il ne fait aucun doute que Paige Bueckers a assumé son statut de premier choix de Draft. Et même bien plus que ça, puisqu’elle a déjà été nommée au All-Star Game WNBA.

19,2 points, 3,9 rebonds, 5,4 passes et 1,6 interception de moyenne, le tout à 48% au tir dont 33% à 3-points et 88% aux lancers-francs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, tout comme certaines performances marquantes de sa saison : 44 points contre Kelsey Plum et Los Angeles, 35 points pour marcher sur les traces de Caitlin Clark, ou encore deux matchs à 10 passes décisives.

L’avenir s’annonce radieux pour la nouvelle star des Wings.