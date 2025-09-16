Victor Wembanyama star d’un nouvelle série de dessins animés sur TF1

Le groupe TF1 vient d’annoncer que Victor Wembanyama serait à l’affiche d’une série animée diffusée « prochainement » sur les antennes du groupe. Son nom ? « Alien Dunk », qui comportera selon le communiqué 26 épisodes de 22 minutes.

Il a déjà eu droit à son apparition dans la célèbre série américaine Futurama. Victor Wembanyama va continuer de passer à l’écran, dans le domaine du divertissement. Ce mardi, TF1 a annoncé que la star française du basket serait au coeur d’une série nommée « Alien Dunk » diffusée prochainement sur les antennes du groupe. L’ensemble comportera 26 épisodes de 22 minutes.

Développement #PGSEntertainment avec #TFOU @TF1 et @wemby

Alien Dunk : nouvelle série animée innovante

Des aventures incroyables mêlant action, sport et science-fiction, dans un univers riche et passionnant

Série 26×22′ pour les 6/10a

Prochainement @TF1 pic.twitter.com/Cwrk2zMHFk

Produite par PGS Entertainment (qui a notamment dans son historique de production la série Miraculous Ladybug, et on aurait jamais pensé écrire ça sur TrashTalk), aucune date n’a pour le moment été donnée quant à la mise en circulation du dessin animé.

Victor Wembanyama s’incrit dans une longue lignée de stars NBA ayant eu droit à un passage dans le monde de l’animation. On pense forcément à Michael Jordan et LeBron James, avec les deux films Space Jam, mais aussi à Damian Lillard, Paul George, Dirk Nowitzki, James Harden, Stephen Curry, qui sont tous passés dans des épisodes de dessins animés jeunesse américains.