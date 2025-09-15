Bismack Biyombo prolonge pour un an chez les Spurs

Après avoir renforcé la raquette des Spurs en fin de saison dernière, Bismack Biyombo a visiblement convaincu du côté de San Antonio puisqu’il vient de décrocher un an de contrat, selon Shams Charania.

Un peu d’expérience et d’impact dans la raquette des Spurs, derrière Victor Wembanyama, et pour pas cher du tout. Voilà en quelques mots l’explication autour de la signature de Bismack Biyombo pour un an à San Antonio, pour un montant encore inconnu. ESPN est à la source de l’information.

Free agent center Bismack Biyombo has agreed on a one-year deal to return to the San Antonio Spurs, sources tell ESPN. Spurs and Biyombo’s agents at Wasserman reached a new contract for his 15th NBA season. Biyombo averaged 5.1 points and 5.6 rebounds in 28 games last season. pic.twitter.com/fmtBMEgXMX

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 15, 2025

Prendre quelques minutes en sortie de banc et ne pas faire d’erreurs, voilà quelle sera la mission de Biyombo durant la saison à venir. Avec Kelly Olynyk et Luke Kornet, la rotation au poste 5 est complète. Victor Wembanyama en fer de lance, évidemment.

Source : ESPN