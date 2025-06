Faisant partie des grands chantiers de la NBA, le projet de lancement d’une nouvelle ligue en Europe fait beaucoup parler cette saison. Mais la NBA Europe, ce n’est pas pour tout de suite, comme le précise le commissionnaire Adam Silver.

Ces derniers mois, le projet NBA Europe a été au centre de beaucoup de discussions et de débats, que ce soit entre les principaux acteurs du basket américain (NBA) et européen (FIBA, EuroLeague), mais aussi chez les fans et Hexperts du basket.

En marge des Finales NBA à Oklahoma City, Adam Silver a donné une nouvelle update sur ce très gros chantier. Si les bases commencent doucement à se dessiner, ce n’est pas demain qu’on verra une nouvelle ligue NBA sur le Vieux Continent

“Je dirai que cela se mesure en années et non en mois. Nous sommes à au moins deux ans du lancement” a déclaré le boss de la NBA. “Bien que nous voulons avancer à un rythme délibéré, nous voulons aussi nous assurer que nous consultons toutes les parties prenantes appropriées, c’est-à-dire la ligue existante, ses équipes, les joueurs européens, les sociétés de médias, les partenaires marketing. Il y a beaucoup de travail à faire.”

Beaucoup de travail à faire, et beaucoup de questions en attente de réponses.

Combien d’équipes et dans quelles villes ? L’EuroLeague sera-t-elle impliquée ou sera-t-elle une ligue concurrente ? Certains clubs prestigieux du basket européen vont-ils intégrer la NBA Europe ? Les nouvelles équipes seront-elles associées à de grands clubs de football ?

Le projet va continuer d’avancer lors des deux années à venir (des discussions sont prévues cet été à Las Vegas), avec dans le viseur les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. “Cela pourrait être un bon point de départ pour annoncer une nouvelle compétition”, a en effet annoncé Adam Silver via ESPN.

Source texte : ESPN