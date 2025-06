Suspendu, Mike James pourrait quitter l’AS Monaco

Suspendu il y a environ une semaine par l’AS Monaco pour une infraction au règlement interne du club, Mike James pourrait bien décider de quitter la principauté pour s’offrir un nouveau challenge, et ce, malgré un contrat qui court jusqu’en 2027. Ça fait déjà des intéressés.



Il y a six jours de cela, l’AS Monaco publiait un communiqué dans lequel on nous apprenait la suspension interne et à durée indéterminée du meneur star Mike James. L’Équipe dévoilera ensuite que cette sanction pourrait être liée à une échauffourée dans un bar, qui aurait même impliqué des insultes envers les forces de l’ordre.

Le principal intéressé lui, maintient qu’il n’a rien fait de mal et que le club l’a jugé trop vite, une histoire qui pourrait bien pousser l’ancien NBAer à quitter la Principauté (le syndicat des joueurs de l’EuroLeague aurait même été contacté…). Malgré un contrat s’étalant jusqu’en 2027, Mike James serait en train de chercher une porte de sortie selon BasketNews.

Qui veut d’un top meneur européen dans son équipe ?

Visiblement, l’Olympiakos d’Evan Fournier garderait un œil très attentif sur la situation du meneur aux 16 points et 6 assists de moyenne en EuroLeague. Mais attention tout de même à ne pas aller trop vite en besogne. Toujours selon BasketNews, James et l’AS Monaco devraient se rencontrer aujourd’hui même pour discuter de cette situation très tendue, de quoi avoir une idée plus claire sur l’avenir du meneur de 34 ans.

