Auteur d’un superbe retour en NBA cette saison à Philadelphie, Guerschon Yabusele arrivera en position de force à la prochaine Free Agency. Le Dancing Bear a deux souhaits principaux avant de signer son prochain contrat.

Guerschon Yabusele restera-t-il à Philadelphie ? Ou se lancera-t-il un nouveau défi après avoir réussi son retour en NBA cette année ? Il faudra attendre cet été pour avoir des réponses à ces questions, mais le Frenchie de 29 ans veut profiter de sa cote actuelle pour atterrir dans la meilleure situation possible.

Lors d’une interview avec HoopsHype en marge de l’Adidas Eurocamp 2025, Yabusele s’est exprimé sur ses intentions à moins d’un mois de l’ouverture de la Free Agency.

“Maintenant que j’ai été dans une équipe où j’ai joué beaucoup de minutes, je veux être dans une situation où je peux jouer aussi. Je ne demande pas à jouer 40 minutes par match. Ce serait fou. Mais juste être dans la bonne situation pour moi, pour l’équipe, avoir un objectif que nous pouvons atteindre et avoir un groupe de gars qui regardent dans la bonne direction.”

Chez les Sixers cette saison, Guerschon Yabusele a été l’une des rares sources de satisfaction avec 11 points (50% au tir, 38% à 3-points), 5,6 rebonds et 2,1 passes de moyenne, en 27 minutes par soir. Il a joué 70 matchs dont 43 en tant que titulaire, représentant ainsi l’un des joueurs les plus réguliers de Philly au milieu des innombrables blessures et nombreuses défaites.

La belle campagne du Dancing Bear lui donne l’envie de rester à Philadelphie, mais il ne ferme pas la porte à un départ.

“Si c’est avec les 76ers, je serai plus qu’heureux. Les fans ne m’ont montré que de l’amour, même la franchise. Si je dois retourner là-bas, je serai plus qu’heureux. Et si je dois aller ailleurs, je serai heureux aussi. Je veux juste faire partie d’une équipe où nous sommes compétitifs et où nous avons les mêmes objectifs.”

Prolonger Guerschon Yabusele fait partie des priorités des Sixers à l’intersaison, reste à voir si les nouvelles demandes du Français seront en adéquation avec la réalité financière de Philadelphie, qui a également d’autres dossiers à gérer (dont Quentin Grimes).

Une chose est sûre en tout cas : Yabu n’a jamais été en aussi bonne position pour décrocher un joli contrat NBA sur le long terme, lui qui devrait avoir des options cet été après la fin de son contrat d’un an (et 2 millions de dollars). Une opportunité qu’il ne veut pas laisser passer.

“C’est la première fois que je peux vraiment profiter de la Free Agency, surtout en NBA. Je suis très excité rien qu’à l’idée d’entendre les offres.” – Guerschon Yabusele

Source texte : HoopsHype

Amazing time sharing experiences with the young prospects at the Adidas Eurocamp 2025. Thank you @adidasHoops and see you soon 🧸🖤 pic.twitter.com/ZrMQZODezX

— Guerschon Yabusele (@yabusele28) June 4, 2025