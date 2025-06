La Mie Câline Basket Go : TrashTalk était aux finales du tournoi, et on s’est régalé !

Ce dimanche 8 juin, TrashTalk a été convié par le tournoi de basket La Mie Câline Basket Go a assister aux finales de l’événement, à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Une journée sous le soleil à quelques minutes de la mer, et des jeunes U15 qui, malgré le mois de juin et la fin de saison, n’ont rien cédé en termes de compétitivité. Récit.

On ne va pas se le cacher : couvrir un tournoi de basket en bord de mer, ce n’est pas franchement le déplacement le plus pénible qui soit. Ajoutez-y un grand ciel bleu, une organisation qui jouit d’un complexe sympathique pour la tenue de l’événement, et un village installé à l’extérieur avec de multiples activités. Toute une équation portant vers une solution unique : une belle journée.

Une journée qui a d’ailleurs commencé tôt, puisque à notre arrivée sur place (aux alentours de 8h45), les matchs avaient déjà commencé. Demi-finales le matin, finales l’après-midi. Tous les niveaux de basket sont présents, car La Mie Câline Basket Go propose trois tournois différents, adressés aux trois paliers de compétition français chez les jeunes : départemental, régional, élite. À chaque étage, on joue à fond, dans des matchs au format 2×10 minutes qui ne laissent finalement pas trop le temps de réfléchir.

Vous nous direz : c’est bien beau de parler de soleil, de village animation installé aux abords de la salle, mais dans les faits, le jeu se fait à l’intérieur. Vous avez raison, mais les choses sont parfois bien faites : un écran géant est installé dehors, on peut prendre sa glace en regardant les matchs. C’est quand même pratique. D’ailleurs, en termes d’animation, on est servi : tir à l’arc, puissance 4 version basket, initiation au basket fauteuil… Tout est fait pour que les jeunes gardent un bon souvenir de leur week-end en Vendée.

Voilà, ça c’était pour le tour du propriétaire. Maintenant, on va causer basket. Entre Châteauroux, Marseille, Mulhouse, Angers, Nantes, Rennes, Pau et même la Réunion… presque tous les coins de France étaient présents ce dimanche pour regarder ou disputer les finales. L’occasion de beaux échanges constatés entre joueurs et joueuses d’une contrée bien différente, vraiment sympathique. Sur le terrain, les dernières demi-finales du matin ont laissé place au main event, la finale du tournoi.

Avec le début des matchs pour le titre, l’arrivée du parrain et de la marraine sur le site du tournoi. Kevin Séraphin et Endy Miyem, présents durant tout le weekend sur place, prennent leurs quartiers dans un coin de la salle pour observer avec attention les jeunes sur le terrain. Les matchs s’enchaînent, d’abord départementaux, puis régionaux. De belles rencontres, avant le clou du spectacle : les finales élite, qui voient s’affronter des centres de formation. Petit bonus : pour le meilleur joueur de chaque finale, une paire de chaussure est remise par un des partenaires du tournoi. La classe.

Spoiler : malgré ces finales élite (qui ont tenu leurs promesses sur le plan du jeu), on ne peut que sélectionner la finale régionale masculine entre Chatou-Croissy Basket et Boulazac Basket Dordogne comme meilleure partie du jour. Les jeunes du Périgord ont été menés jusqu’à 14 points (en 2×10, c’est BEAUCOUP), avant de revenir et de s’imposer en prolongation, les Pacers n’ont qu’à bien se tenir. Des matchs animés devant un dense public mélangé de parents, de joueurs, d’amateurs de basket locaux venus profiter de l’événement.

D’ailleurs, et c’est sans doute le seul petit point de regret que l’on tirera de cette journée : petit message aux quelques parents de joueurs très (trop) vocaux, laissez vos enfants jouer. Arrêtez donc de l’ouvrir contre des arbitres qui eux aussi sont là pour passer un bon moment en lien avec leur passion, ou prenez leur sifflet qu’on rigole 5 minutes. Voilà.

À l’heure des finales élite, la salle est comble. Il fait très chaud, mais personne ne céderait sa place car les rencontres à venir promettent d’être très cool à regarder. Effectivement, elles ont tenu leurs promesses, entre une équipe U15 féminine d’Angers implacable face à l’US Olivet-Saran et des jeunes garçons du Mans qui n’ont pas tremblé face à l’Hermine de Nantes (dont fait d’ailleurs partie Raphaël Soliman, frère de Nathan).

L’heure de la remise de trophée est déjà venue, avec celles de l’au-revoir. Superbe journée passée avec La Mie Câline Basket Go, organisation faite de bénévoles aux belles valeurs qui sont, s’il faut le rappeler, le socle de beaucoup de grands événements, qu’ils soient sportifs ou pas. On reprend la route l’esprit léger, et remerciant tout le monde sur place pour ce sympathique moment !