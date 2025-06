« J’ai scoré 50 milliards de points » : LeBron James répond aux haters qui disent qu’il n’a aucun move

Dans le dernier épisode de son podcast Mind The Game avec Luka Doncic et Steve Nash, LeBron James a enfin pu répondre à l’allégation selon laquelle il n’aurait aucun bagage offensif. Oui oui, des fous affirment ce genre de dingueries sans queue ni tête !

Ça fait plusieurs années que sur les réseaux sociaux, certains s’amusent à envoyer leur take la plus désastreuse, et celle dont on va parler ici est certainement l’une des pires que vous pourrez lire : “LeBron James n’a pas de bag”. Sous entendu, il ne met que des layups, des dunks, ne sait pas dribbler, et à peine shooter. Il n’a pas de move quoi.

Mais le King a eu l’occasion de “répondre” à cet avis dans le dernier épisode de son podcast Mind The Game. Une réponse simple, courte et factuelle :

“LeBron n’a pas de bag et je suis là avec mes 50 milliards de points en carrière.”

“LeBron has no bag and I’m sitting here I got 50 billion points.” 😭

– LeBron on his “No Bag” allegations

(🎥 via @mindthegamepod / @uninterrupted) pic.twitter.com/Mly0KHRxYN

— Lakers Better (@LakersBetter) June 8, 2025

Pas besoin de tergiverser plus que ça à vrai dire. Les plus grands témoins de l’absurdité de cet avis de fan étant certainement les rires de Luka Doncic et Steve Nash à l’écoute de ce dernier. LeBron James n’a peut être pas le handle d’un Kyrie, le shoot d’un Curry ou l’élégance d’un Kobe, mais pour performer aussi longtemps au plus haut niveau, pas sûr que les dunks et les layups suffisent.

Le King s’est adapté au cours des années et au fil de sa “perte” d’athlétisme. Son tir longue distance plus efficace que jamais, ses fadeaways capables de retourner un match entier, au lieu de critiquer, nous ferions peut-être mieux d’en profiter !

Source texte : Mind The Game