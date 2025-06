Finales NBA 2025 : Game 2, le débrief du match ! Apéro TrashTalk

Après un Game 1 épique, le Game 2 nous a réservé de belles leçons de la part du Thunder et des Pacers. C’est donc l’occasion d’un Apéro TrashTalk débrief, afin de revenir sur cette égalisation dans la série et avant un déplacement dans l’Indiana qui promet d’être bouillant. On se pose dans le canapé, retour sur le match 2 des Finales NBA sponsorisé par le banc d’OKC !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici

Retourné de justesse au Game 1, le Thunder a su faire le boulot cette nuit pour revenir à 1-1 dans ces Finales NBA 2025. La série part désormais dans l’Indiana et bon courage pour dire comment les choses vont se dérouler là-bas. L’équipe d’OKC a-t-elle trouvé les bons ajustements pour la suite ? Shai Gilgeous-Alexander trop facile ? La profondeur du Thunder pour faire la différence ? Quelle réponse de la part de Tyrese Haliburton et des Pacers ? On analyse tout ça avec les éléments des deux premières rencontres en tête, mais quelque chose nous dit que cette série est loin d’être terminée.