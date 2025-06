Le Thunder avait une sacrée pression dans les pneus avant ce Game 2, après avoir laissé les Pacers leur faire une… Pacers trois jours plus tôt. Une fois de plus OKC a mené, largement et très vite, mais cette fois-ci OKC a tenu.

On verra si c’est une réaction de champion, mais en tout cas c’est une vraie réponse qu’ont apporté les joueurs du Thunder aux doutes – logiques – qui avaient émané de la désillusion du Game 1. Les joueurs de Mark Daigneault sont capables d’imprimer un rythme défensif (et donc une attaque rapide qui en découle) quasiment jamais vu, ça on le savait, mais ils ont montré cette nuit, et c’est ce qu’on voulait voir, qu’ils étaient aptes à garder ce même rythme pendant 48 minutes et pas 35.

Un début de match sous le signe de la défense, Pascal Siakam menotté, Tyrese Haliburton ralenti, mais Indiana aussi fait le job dans sa moitié de terrain, c’est à signaler. Au talent c’est OKC qui fait les premières différences, Shai Gilgeous-Alexander en tête, et par la suite c’est un Chet Holmgren retrouvé qui joue les facteurs X de la première mi-temps. Tout comme le duo de remplaçants Aaron Wiggins / Alex Caruso d’ailleurs, alors que Jalen Williams est également sur un autre rythme que lors de son Game 1 relativement loupé.

Ce trio : 35 points

Les Pacers : 41 points pic.twitter.com/guKZOHNXeY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2025

Côté Pacers Andrew Nembhard démarre fort et Myles Turner est dans le combat, l’apport du banc se fait moins sentir et dans le second quart première explosion et premier écart. Quinze points d’avance tout le monde se marre, ça veut donc dire que les Pacers sont dans les temps pour choker de nouveau la planète basket.

Oui mais non, pas cette fois-ci.

Pas cette fois-ci car le Thunder le savait, encore plus, et le Thunder a fait en sorte que la bêtise n’arrive pas deux fois. Shai Gilgeous-Alexander a encore montré quel genre de MVP il était, Jalen Williams a rappelé qu’il était All-Star, Chet Holmgren n°2 de Draft, et Aaron Wiggins est à deux doigts de devenir le meilleur Wiggins de NBA. Cette fois-ci les rapprochés étaient des rapprochés à 16 points et OKC n’a jamais laissé les Pacers y croire, répondant au dernier quart-temps à chacun des tirs de Tyrese Haliburton, à chacune des utopiques tentatives de retour des joueurs de Rick Carlisle.

En cas de défaite le Thunder aurait été dans de sales draps, et ça c’est une habile technique pour écrire une phrase de plus. Tout ce qu’on peut vous dire ce matin c’est que ces Finales NBA 2024-25 vont donc partir à Indianapolis à 1-1, qu’en terme de suspense on ne peut pas faire mieux, et qu’on se donne donc rendez-vous dès mercredi soir pour un Game 3 tout en jaune.