Evan Fournier champion de Grèce avec l’Olympiakos !

On avait surtout parlé de lui ces derniers jours pour les évènements ayant entaché la finale du championnat grec. Ce coup-ci on parle de basket, et en terme de basket c’est carré : Evan Fournier est champion !

Chaque année les Finales du championnat grec sont l’occasion d’un concours d’insultes façon Rap Contenders, la bienveillance en moins. Des chaises qui volent, un concours de mimes remporté cette année par Evan Fournier, mais fort heureusement en 2025 tout ça n’a pas trop mal fini. Surtout pour Vavane et l’Olympiakos, victorieux du Game 4 et officiellement champions de Grèce 2024-25 !

Dans des propos récupérés sur place par Florentin Bruère et relayés notamment par BeBasket, le frérot est revenu sur son choix de quitter la NBA après deux saisons galères, et on dirait bien que Vavane est satisfait de la direction que sa carrière a pris. Tu m’étonnes.

“Ce n’est pas un bon choix parce qu’on termine sur un titre, c’est un bon choix parce que j’ai repris le plaisir d’être moi-même, de faire du basket, d’être dans un environnement exceptionnel, dans une grande équipe, avec un soutien populaire extraordinaire. Et rien que ça, même si on avait tout perdu, ça aurait valu le coup”

Après une finale émaillées de quelques incidents et lors de laquelle Kendrick Nunn a été réduit au rang de gros bolosse par les fans des Reds, Evan est également revenu sur cette ambiance “particulière”, dont on se doutait qu’elle plairait à un joueur connu pour kiffer ce genre d’atmosphère :

“Je ne me rendais pas compte de ce que ça voulait dire un derby grec en finale. Je ne me rendais pas compte. Même en saison régulière, c’est pas pareil. Là, c’est les Playoffs. Il y a le titre qui est en jeu, tu vois. C’est la guerre. C’est vraiment la guerre. C’était limite toxique. C’est un kiff ultime. Et je suis aussi revenu pour ça. J’ai pris énormément de plaisir dans ces finales.”

On est bon, Evan Fournier a retrouvé du plaisir sur les terrains et enchaine donc une médaille d’argent aux jeux de Paris 2024 avec un titre de champion onze mois plus tard. A voir si Vavane voudra freiner un peu sur la charge mentale cet été ou s’il sera présent avec les Bleus lors de l’Euro 2025, puis il sera l’heure de penser à la suite à donner à une carrière… officiellement reboostée.