WNBA : Napheesa Collier (28 points) et le Lynx passent à 9-0

Que peut-on bien faire en plein Game 2 de Finales NBA ? Gratter un peu sur l’actu WNBA, de la main gauche et de l’œil droit, pendant que la main droite boit un café et que l’œil gauche n’en a que pour Shai et Tyrese. Par ici pour le – petit – résumé de la nuit chez ces dames !

Les résultats de la nuit

Cette saison 2025 de WNBA pourrait bien se résumer au final à un one-on-one entre le Minnesota Lynx et le Liberty de New York. Au 9 juin en tout cas, Marine Johannes et ses pineco sont à 8-0 quand Napheesa Collier et son armée émargent à 9-0, et personne dans la Ligue semble pouvoir contester la puissance des deux franchises déjà finalistes en 2024.

Cette nuit la DPOY en titre et grande favorite pour le trophée de MVP cette saison a collé 28 points à des Wings qui galèrent et qui n’ont toujours pas retrouvé Paige Bueckers, blessée, et Phee a cette fois pu compter sur le bel apport de Kayla McBride pour passer un Neuf à la suite que n’aurait pas renié Juju Lepers.

Dans le deuxième match de la nuit logique respectée, avec les Mystics qui ont profité des difficultés actuelles du Sun pour prendre une – grosse – victoire de plus, portées par Brittney Sykes et leur duo de rookies Iriafen / Citron, on dirait un cocktail mais si, c’est bien un duo de rookies. Pour le Sun la Française Bria Hartley a scoré 6 points et lâché 3 passes, mais grosse galère de nouveau pour l’équipe de Rachid Meziane (2-7).

NAPHEESA COLLIER TODAY 🔥

• 28 POINTS

• 10 REBOUNDS

• 4 ASSISTS

• 4 STEALS

• 3 BLOCKS

• 10/19 FG

pic.twitter.com/5ZprWzu239

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) June 8, 2025

Le programme de la nuit prochaine