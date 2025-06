Game 2 des Finales et on a pris cette habitude, parfois, quand on en avait envie parce que c’est nous qu’on décide : envoyez les notes du match, teintées d’humour, en espérant que ça ne fasse pas rire que nous.

Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander (8,5) : il est là le MVP, le Smooth Operator, le mec tellement génial en attaque qu’on en oublie qu’il est aussi un merveilleux défenseur. Son seul défaut ? Ce foutu O après le E, pas pratique sur un clavier Azerty.

Jalen Williams (7) : il s’est rattrapé après son Game 1 compliqué, quand on l’appelait encore “A l’aide Williams”. Personne ne l’a jamais appelé comme ça mais nous on vient d’en faire deux lignes, alors bravo pour ton match et bravo pour l’inspi.

Chet Holmgren (7) : lui aussi s’est rattrapé après son Game 1 compliqué, mais on va pas vous arnaquer deux fois. Dissusasif en défense, agressif en attaque, un début de mulet qu’il faudra surveiller mais niveau basket ce mec est une bénédiction.

Cason Wallace (6) : une nouvelle fois titulaire mais moins en vue cette fois-ci, sans pour autant avoir fait un mauvais match. Dites-vous que des gens sont payés pour ce genre d’analyse.

Luguentz Dort (5) : lui aussi a été beaucoup moins en vue qu’au Game 1. Luguentz tu dors, ton Game 1 ton Game 1 va trop vite, rédacteur, tu sors, ton café, ton café est trop fort.

Isaiah Hartenstein (6) : il est encore sorti du banc, et il a encore fait du sale. On a kiffé son entente avec Chet Homgren sur quelques séquences, un bon duo d’Allemands si on fait notre travail de journaliste qu’à moitié.

Alex Caruso (8) : le divin chauve, le bonze doré, CaruShow, Hermes House Headband, la calvasse légendaire, le deuxième meilleur Alex de la planète. 20 points en sortie de banc, et des envies d’attraper un rasoir Gilette, un bandeau-serviette et de se faire le même look que lui.

Carlos Alcaraz (blew a 3-1 lead) : rajoute un T à son nom et ça donne l’endroit dans lequel il a enfermé notre envie de nous coucher tôt hier. En terme de basket, Carlos nous a fait une LeBron 2016, les vrais savent.

Jaylin Williams (-) : rentré dans le garbage time pour s’offrir un duel all-time avec James Johnson. Jaylin a mis son 3-points, mission accomplie.

Isaiah Joe (-) : 2 points en 6 minutes. C’est pas GI Joe là, c’est “faut que j’y aille Joe”.

Aaron Wiggins (8) : le beau gosse de la soirée. 18 points en sortie de banc, 5/8 du parking, et déjà bientôt plus de perfs en finale que son homonyme canadien du Heat. Oui, en 2025 le meilleur Wiggins de NBA joue au Thunder. Comment ça on s’emballe ?

Ajay Mitchell (-) : 1 rebond et 1 passe en 2 minutes de jeu, ça s’appelle participer à la fête.

Ousmane Dieng (-) : le Français est devenu le premier Tricolore à jouer dans une finale depuis… Tony Parker et Boris Diaw en 2014. Deux minutes bien suffisantes pour clamer haut et fort ce slogan : OUSMANE BALLON D’OR. Bah quoi ?

Kenrich Williams (5) : huit bonnes minutes pour le Special K, mais il faut vraiment qu’on revienne sur ce mulet… coupé en son milieu, frère c’est tellement vilain. Ça sent le pari perdu.

Dillon Jones (-) : rentré deux minutes et cette analyse s’arrêtera là.

Indiana Pacers

Tyrese Haliburton (4) : 17 points, 3 rebonds, 6 passes, 2 steals et 2 contres c’est pas mal, surtout pour un mec qui a commencé son match au quatrième quart. Tyrese Haliburton au Game 1, Thérèse elle est bretonne au Game 2, on vous laisse chercher pour le Game 3 ?

Aaron Nesmith (5) : encore un gros volume défensif et quelques gros tirs mais rien d’affolant non plus. Disons qu’il manquait l’étincelle, celle de la chanson des L5.

Andrew Nembhard (6) : peut-être le meilleur joueur des Pacers aujourd’hui, en sachant qu’il a fait de son mieux pour contenir SGA à 34 points, et qu’il a tout donné en attaque pour en marquer 11.

Pascal Siakam (5) : beaucoup d’abnégation, mais c’est un peu comme quand on dit à une personne un peu forte “qu’elle a de l’humour”. Ce matin Spicy-P aura de belles marques sur les bras, dur dur de résister face aux deux dobermans Hartenstein et Holmgren, surtout quand Myles Turner passe sa vie à 3-points.

Jannik Sinner (5h29) : son prénom nous rappelle que le dernier Français à avoir gagné Roland s’appelle Yannick, et c’est un indice sur l’époque à laquelle ça remonte.

Myles Turner (5) : il a impacté, mais les Pacers ont besoin qu’il retrouve la route de la raquette, qu’il joue un peu plus comme Nikola Jokic que comme Jordan Poole. Un peu plus comme Mylène Farmer que comme Afida Turner, mais ça c’est parce qu’il y avait du rhum dans notre café.

T.J. McConnell (5,5) : il a fait son foin habituel, mais ça n’a pas coïncidé avec des runs de son équipe. Un peu en décalage, comme son look de moniteur d’accrobranche le laisse transparaitre.

Bennedict Mathurin (6) : vous vous souvenez de Benédicte et José dans Hélène et les Garçons. Et bien ça n’a rien à voir avec ce Game 2.

Obi Toppin (3) : rien à voir avec son magnifique Game 1, puisqu’il a cette fois-ci envoyé brique sur brique, en plus de s’être rendu coupable d’une faute de bovin sur Shai Gilgeous-Alexander au troisième quart-temps. Obi Trop Loin, Obi Bovin.

Thomas Bryant (4) : rien à se mettre sous la dent, davantage Dany Brillant que Kobe Bryant.

Ben Sheppard (-) : tout ça nous rappelle Jack Sheppard dans Lost, et tout ça nous rappelle donc que la dernière saison de Lost est la pire escroquerie de l’histoire des séries télé.

James Johnson (-) : il a joué le garbage time et il a planté un eurostep. Et je crois qu’après avoir vu ça on peut mourir tranquille.

Johnny Furphy (-) : il a joué le garbage time. Et je crois qu’après avoir vu ça on peut finir ces notes tranquille.

Les Pacers repartent à Indianapolis avec une victoire dans la besace, et l’envie pour nous, déjà, d’être au Game 3 pour noter tous ces olibrius. A moins qu’on nous interdise de le faire, auquel cas, évidemment, on n’obéira pas.