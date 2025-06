Auteur d’un gros carton au Game 1 mais prenant 30 shoots au total dans une défaite, Shai Gilgeous-Alexander a répondu comme un MVP cette nuit. Un bon choix après l’autre, un panier après l’autre, un caviar après l’autre, SGA a régalé tout au long de la soirée.

34 points, 8 passes, 5 rebonds, 4 interceptions, 1 contre, 11/21 au tir et 11/12 aux lancers-francs.

Des matchs avec des stats comme ça, Shai Gilgeous-Alexander en a lâché plein cette saison. C’est pour ça qu’il a été élu MVP. Néanmoins, quand on se trouve sur la plus grande scène (les Finales NBA), devant les yeux de la planète basket et dans un match qu’il faut absolument gagner, forcément ça pèse un peu plus.

Cette nuit, dans un Game 2 que le Thunder ne pouvait pas se permettre de perdre (victoire 123-107), SGA a plus que jamais assumé son statut de MVP.

Un match somp-tu-eux de SGA.

Dans tous les aspects du jeu, et je sais même pas si j’ai envie de parler de scoring en premier.

Playmaking, défense, MVP.

L’arrière canadien avait déjà planté 38 pions dans le Game 1, ce qui lui permet aujourd’hui de détenir un nouveau record (nombre de points marqués sur ses deux premiers matchs de Finales NBA, 72, un de plus qu’Allen Iverson). Mais il avait eu besoin de 30 tirs pour les atteindre. Sa “sur-agressivité” n’avait pas toujours été bénéfique au Thunder, sans oublier quelques échecs en fin de match au moment de conclure.

Dans la deuxième manche, on a retrouvé un Shai froidement efficace, agressif mais en même temps patient, qui fait tous les bons choix au bon moment.

Sortant une véritable mixtape à mi-distance, peu importe qui il avait face à lui, Shai a enchaîné les buckets les yeux fermés. Mais ce qu’on a surtout aimé, c’est le playmaking du bonhomme quand il a commencé à être doublé, ou tout simplement quand il a réussi à prendre à défaut la défense des Pacers. Bref il a trouvé l’équilibre parfait.

Résultat : c’est toute l’attaque d’Oklahoma City qui a très bien tourné cette nuit. Jalen Williams et Chet Holmgren ont step-up derrière SGA, tandis qu’Alex Caruso et Aaron Wiggins étaient on fire en sortie de banc. Quand le Thunder joue comme ça, y’a rien à faire, même quand on est Tyrese Haliburton et les Pacers.

Cerise sur le gâteau, Shai Gilgeous-Alexander a rappelé qu’il était aussi un joueur qui pèse en défense. Ses 4 interceptions en sont l’illustration, mais son apport global dans la défense étouffante du Thunder ne doit pas être sous-estimé.

Vous l’avez compris, on a assisté à une véritable masterclass de SGA. Pas forcément son match le plus ouf en matière de stats pures, mais alors en matière de contrôle global balle en main et de prises de décision, c’est tout en haut.

MVP !

