Le match était plié, Mark Daigneault avait déjà allégrement ouvert son banc, et il ne restait plus que lui, ainsi que la cantinière de la franchise. C’est fait, Ousmane Dieng a officiellement participé à ces Finales NBA, une première pour un Français depuis… 2014 !

Si vous vous demandez qui sont les derniers français à avoir joué des Finales NBA, sachez que vous avez la réponse ici-même, parce que chez nous on fait les choses bien.

Une liste à laquelle on peut donc désormais rajouter Ousmane Dieng, rentré à deux minutes de la fin du Game 2 des Finales cette nuit. Il fait bon s’appeler Ousmane en ce moment quand on est sportif de haut niveau et on en profite d’ailleurs pour rappeler le slogan le plus utile du moment : OUSMANE BALLON D’OR.

Ballon d’or Ousmane Dieng ne le sera pas, mais lui au moins peut donc se targuer d’avoir rejoint cette nuit les Tony Parker et compagnie au palmarès des finalistes NBA tricolores. Une belle récompense pour celui qui ne fait pas partie de la rotation de son coach sur ces Playoffs mais qui fait bel et bien partie d’un groupe toujours en course pour aller chercher une bague, et ça c’est tout de même peu commun et grandement appréciable.

On surveillera d’autres potentielles entrées du natif de Villeneuve-sur-Lot, pour cela il faudra quelques blow-outs de plus. On ne sait pas vraiment ce qu’on préfère du coup, mais disons que c’est déjà pas mal qu’il soit rentré une fois…