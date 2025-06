Étincelant dans la victoire du Thunder face aux Pacers cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander en a profité pour dépoussiérer le livre des records de la NBA.

38 points au Game 1, 34 dans le Game 2, si on sait bien compter ça fait 72 points marqués au total.

72 points marqués dans ses deux premiers matchs de Finales NBA en carrière, c’est une marque qui n’avait jamais été atteinte dans l’histoire. Et elle appartient donc à Shai Gilgeous-Alexander.

Nouveau record pour SGA.

72 points au total pour ses 2 premiers matchs de Finales NBA en carrière.

Il dépasse Allen Iverson et ses 71 points en 2001.

D’un petit point, SGA dépasse le record d’Allen Iverson en 2001, qui avait notamment terrorisé les Lakers dans le Game 1 – 48 points, coucou Tyronn Lue – avant d’en ajouter 23 dans le second.

C’est un joli symbole pour Shai sachant que The Answer fait partie de ses idoles de jeunesse, à qui il a rendu hommage samedi quand Iverson fêtait ses 50 balais (ça ne nous rajeunit pas tout ça…).

Shai (38 pts in G1) became the 11th player in NBA history with 12 or more 30+ point games in a single postseason!

The others:

Allen Iverson

Elgin Baylor

Giannis Antetokounmpo

Hakeem Olajuwon

Jerry West

Kawhi Leonard

Kobe Bryant

LeBron James

Michael Jordan

Shaquille O'Neal

Dépasser Allen Iverson, c’est déjà immense, mais Shai Gilgeous-Alexander ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Voici ses autres accomplissements de la soirée :

12e joueur de l’histoire NBA à scorer 3 000 points dans une saison (régulière + playoffs) ;

seul joueur avec Wilt Chamberlain à scorer 30 points lors de 9 matchs de suite à domicile ;

seul joueur avec Michael Jordan et LeBron James à réaliser 11 matchs avec 30 points et 5 passes dans une campagne de Playoffs ;

13e match à 30 points sur ces Playoffs 2025, le dernier à avoir fait ça ? Giannis lors du titre de 2021.

Plus on avance, plus Shai Gilgeous-Alexander se rapproche du statut de légende, à condition que sa campagne 2024-25 se termine par le titre suprême.

Si c’est le cas, ce sera l’un des plus beaux “grand chelem” de l’histoire de la NBA, tout simplement.

Legendary season from Shai

