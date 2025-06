Qui sont les derniers Français à avoir été en Finales NBA ?

A partir de jeudi soir, ces Finales NBA 2025 ne compteront qu’un Français dans leurs rangs avec Ousmane Dieng et son tout petit temps de jeu. Mais à quand remontent les dernières apparitions tricolores au mois de juin ? Et surtout, qu’est-ce que ça a donné ?

Tony Parker (2014, 2013, 2007, 2005 et 2003, Spurs)

Et oui derrière ses airs de joueur de rotation, Ousmane Dieng va en fait mettre fin à 11 ans de disette pour les Français en Finales NBA. Le dernier (ou plutôt l’un des deux derniers), c’est évidemment le plus grand joueur Français de tous les temps avec 5 apparitions en Finales (pour 4 titres), dont une dernière en 2014 : Tony Parker.

Nul besoin de vous présenter le bonhomme qui a su performer et prouver sa valeur au plus haut niveau possible. Sans oublier évidemment son immense performance de 2007 qui lui vaudra le trophée de MVP des Finales face à Baby LeBron. Mais elle a donné quoi sa dernière apparition ?

Eh bien étonnamment, TP a certainement livré la deuxième meilleure performance de sa carrière en 2014. 18 points de moyennes à 48% au tir avec 4,6 caviars distribués. Le Beautiful Basketball des Spurs avait terrassé le Heat de LeBron, Wade et Bosh, sympa comme dernière marque laissée par un français en Finales.

Boris Diaw (2014 et 2013, Spurs)

Mais Parker n’était pas le seul représentant bleu-blanc-rouge sur le parquet de ces Finales 2014. Boris Diaw était lui aussi présent en 2013 et 2014, et croyez-le ou non, mais Babac a bien été un énorme game changer pour San Antonio.

Peu utilisé en 2013 avec seulement une quinzaine de minutes par match, l’ailier fort français a vu son temps de jeu exploser l’année suivante, obtenant le deuxième plus gros total de minutes sur la série pour un Spur derrière… Tony Parker.

Les stats brutes, bien que très honorables, sont bien loin de refléter son impact cette année-là. 6,2 points, 8,3 rebonds et 5,8 assists par rencontre en 35 minutes. Même si cette métrique est toujours à prendre avec des pincettes, son plus-minus est déjà un peu plus évocateur quant à son rôle au sein du collectif de Gregg Popovich. +14,8, c’est énorme vu son volume de jeu. Hormis Manu Ginobili et ses +16,6, personne ne fait mieux.

Résultat : défaite 4-3 face au Heat en 2013 quand il joue peu, et immense tour de force en envoyant LeBron et ses amigos à la couchette en cinq petits matchs l’année suivante avec un rôle proéminent. Et si c’était Babac, le vrai génie derrière le Beautiful Basketball ?

Nando De Colo (2013, Spurs)

Puisqu’il était bon d’être Français à San Antonio au début des années 2010, Nando De Colo a pu lui aussi goûter au plus haut niveau de compétition avec les Spurs en 2013, malheureusement sans connaître le même bonheur que ses deux compères.

Déjà puisqu’il n’était présent que pour la désillusion de 2013, le shoot de Ray Allen, LeBron au Game 7 tout ça tout ça. Mais aussi car l’actuel arrière de l’ASVEL n’a que très peu eu sa chance en Finales NBA avec seulement 5 petites minutes jouées sur l’entièreté de la série face au Heat.

Pas un seul panier marqué mais un rebond et une passe décisive distribuée dans le Game 5 malheureusement perdu par les siens. Voici la contribution statistique de Nando sur ces Finales NBA. La légende raconte qu’un coéquipier anonyme lui aurait dit dans le vestiaire qu’il ne rêvait pas assez grand.

En français, notre bon vieux Nando De Colo. Malheureusement, juste une anecdote dans l’histoire des Spurs et des Raptors pic.twitter.com/NX0P316gdO

— Vince (@HooliganSensib) January 23, 2023

Ronny Turiaf (2012 et 2008, Heat et Lakers)

On recule encore d’un an mais cette fois, on change d’équipe pour retrouver Ronny Turiaf chez le Heat de Miami. Oui oui, un Français a bien accompagné LeBron James pour son tout premier titre de Champion NBA. On préfère retenir ça plutôt que le minuscule temps de jeu accordé au Ron’ par un Erik Spoelstra encore tout jeunot.

Un peu le même constat que pour Nando De Colo avec 3 minutes de jeu en cumulé et un rebond collecté, mais lui au moins a eu la chance de soulever le trophée à la fin. C’est peut-être ça le plus important.

À noter que 2012 n’étaient pas les premières Finales de Ronny, il était déjà aux côtés de Kobe Bryant en 2008 face aux Celtics avec un rôle un peu plus important. 10 minutes de jeu par rencontre pour presque 2 points de moyenne… mais pas de bague au bout. Alors le Graal sans jouer ou des minutes sans gloire ? À vous de voir.

Heat legend Ronny turiaf pic.twitter.com/Zwj7BYnXDU

— Alexito (@alexito2224) August 2, 2023

Ian Mahinmi (2011, Mavericks)

Pas un, pas deux, pas trois, ni quatre, mais bien cinq français en Finales NBA sur cinq années consécutives. Ian Mahinmi a eu la chance de faire partie intégrante d’un des plus grands runs de l’histoire des Playoffs avec une bague au bout. C’était encore face à LeBron… qui est impliqué sur toutes les Finales qu’on a évoquées jusque là (hormis Turiaf 2008)… Terrifiant.

Mais l’assise du King sur son trône n’était pas encore établie en 2011, et ça, Ian Mahinmi et les siens en ont parfaitement profité. Petit rôle pour le pivot français, mais un rôle quand même contrairement à Ronny et Nando précédemment cités. 9 minutes par match pour 3 points et 1,7 rebond de moyenne.

C’est pas une folie mais en revanche, ça a été un ajustement de Rick Carlisle qui n’a commencé à le faire jouer qu’en deuxième partie de série (matchs 3, 5 et 6). Comme quoi l’impact du Frenchie s’est bien fait ressentir.

Mavericks who won without attending a U.S. college:

Rodrigue Beaubois

Tyson Chandler

Ian Mahinmi

Dirk Nowitzki

DeShawn Stevenson

Peja Stojaković pic.twitter.com/USfEK1ov6y

— SpursMuse (@spurs_muse) October 15, 2023

Mickaël Pietrus (2009, Magic)

Dernier de notre liste de Français a avoir foulé les parquets des Finales NBA au 21ème siècle. C’était il y a 16 ans, avec ce bon vieux Mike Pietrus qui a dû se coltiner un Kobe Bryant bien vénère après qu’il ait perdu contre les C’s l’année précédente, pas une mince affaire.

Au moins on termine cette épopée française avec une Finale où notre tricolore a eu l’occasion de pas mal s’exprimer avec son Magic d’Orlando. 10 points et 2 rebonds de moyenne en 28 minutes par match pour celui que l’on appelait MP2 lors de son passage aux Warriors.

Malheureusement pour lui, les Lakers du Mamba et de Pau Gasol était trop déterminés à remporter leur premier titre ensemble. Un 4-1 bien cinglant infligé par les Angelinos aux Floridiens. Mais au fond tout ce que l’on retient, c’est que l’on était à un an près de voir un duel Turiaf – Pietrus sur la plus grande scène basketballistique possible… que de regrets !

Ils auraient pu participer aux Finales NBA

Rodrigue Beaubois (2011, Mavs)

Membre des Mavs de 2009 à 2013, Rodrigue Beaubois faisait donc partie du groupe au moment où Dallas a remporté l’un des plus beaux titres de l’histoire de la Grande Ligue en 2011. Utilisé lors des 28 derniers matchs de saison régulière cette année-là (17,7 minutes de jeu par rencontre), le meneur français restera malheureusement cloué au banc sur l’entièreté des Playoffs. Pas une seule minute, mais la bague au doigt, il existe pire situation.

Axel Toupane (2021, Bucks)

Enfin, dernière petite mention honorable bien plus récente. En 2021, Axel Toupane a joué 8 matchs de saison régulière pour les Bucks, mais a aussi légèrement participé à la post season de Milwaukee, avant de s’éteindre complètement à partir du match 4 des demi-finales de Conférence Est. Un peu plus impliqué que Beaubois, le constat reste le même et il est positif. Axel Toupane est un champion NBA !