NBA Finales 2025 : Thunder – Pacers, la preview en vidéo

Mesdames et messieurs, nous y sommes ! C’est l’heure des Finales NBA 2025 entre le Thunder et les Pacers, et on doit forcément se poser sur la preview dans le canapé, entre point tactico-technique, facteur X et pronostic. Qui sera champion NBA 2025 ? Et où se jouera la différence dans la série ? Sortez vos plus beaux avis, l’heure est venue de définir le nouveau propriétaire du Larry O’Brien Trophy !

Celle-là il fallait là voir venir, mais à plusieurs égards cette finale n’est peut-être pas tant que ça… une surprise. Des individualités de fou, des collectifs injouables, un nouveau champion quoiqu’il arrive, bref un vent de fraicheur souffle sur ces Finales et il fallait qu’on en parle. C’est parti pour une heure de preview, avant une série qui, on l’espère, sera au niveau de Playoffs incroyables pour l’instant !

🔥 LA PREVIEW DES FINALES NBA 2025 : L’APÉRO !! 🔥

C’est parti pour la BIG VIDÉO !! 🤩📺🏆

– Le Thunder large favori de la série ?

– Comment Indiana peut survivre ?

– Qui sera le facteur X des Finales ?

– Notre pronostic d’Hexperts

À TABLE !! 🍽️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 2, 2025