Jarace Walker s’est blessé à la cheville lors du Game 6 des Finales de Conférence face aux New York Knicks. L’intérieur des Indiana Pacers ne sera pas disponible pour embêter les intérieurs du Oklahoma City Thunder lors des deux premiers matchs des Finales NBA.

Alors, oui, ce n’est pas la nouvelle qui va changer le destin des Finales NBA, mais tout de même, par séquences Jarace Walker a réussi à se créer une petite place dans la rotation des Indiana Pacers dans ces Playoffs. Ce ne sera pas le cas pour les deux premiers matchs des Finales NBA.

Rick Carlisle, son coach, a confirmé la nouvelle sur le podcast Fan Morning Show, animé par James Boyd de The Athletic !

Rick Carlisle tells @RomeovilleKid on the Fan Morning Show that Jarace Walker will be out for at least the first two games of the NBA Finals. pic.twitter.com/IrGhBdJsvK

— Alex Golden (@AlexGoldenNBA) June 2, 2025

Après avoir joué 13 minutes de moyenne face aux Milwaukee Bucks au premier tour, Jarace Walker a perdu la confiance de son coach à la fin de la série face aux Cleveland Cavaliers, mais est ressorti de sa boîte avec un bon passage lors du Game 5 face aux Knicks (6 points en 13 minutes).

Son profil d’intérieur défensif et mobile pourrait être utile pour embêter Chet Holmgren et Isaiah Hartenstein à l’intérieur, mais il reste (au moins) le quatrième homme de la rotation dans la raquette d’Indiana derrière Pascal Siakam, Myles Turner et Obi Toppin.

Source texte : James Boyd