Comme c’est le cas depuis 2017, la FFBB s’appuie sur un groupe élargi de joueurs “disponibles” pour préparer ses compétitions estivales, et elle a aujourd’hui rendu public la composition de ce groupe en vue des prochaines échéances. Y’a du beau monde, et y’a de la jeunesse.

Dans deux mois et demi l’Équipe de France sera en Lettonie pour l’EuroBasket, avant de préparer dès novembre la Coupe du Monde 2027 puis les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Dans cette optique la FFBB a donc dévoilé le groupe de 58 joueurs amenés à participer – ou non – à ces campagnes. Pas d’énorme révolution, mais toujours un bon moyen de jauger la profondeur du vivier tricolore, avec par exemple, dans cette liste, les six joueurs français susceptibles d’être draftés dans trois semaines (Traoré, Essengue, Diawara, Beringer, Renaud, Penda)

Voilà les 58 guerriers parmi lesquels Freddy Fauthoux et son staff pourront piocher dans les trois prochaines années, sous réserve évidemment de l’acceptation de quelques franchises NBA notamment, alors que les joueurs évoluant en EuroLeague devraient une fois de plus être absents durant les fameuses “fenêtres” de qualification en novembre et février prochains.

“Le projet Team France Basket a fait ses preuves depuis maintenant huit ans et est l’illustration de l’important réservoir du basket français. Avec mon staff technique nous avons longuement échangé pour mettre à jour le Team France Basket et les nombreuses incertitudes autour des calendriers internationaux rendent nécessaire de créer un groupe large et qui sera, j’en suis certain, amené à évoluer dans les semaines qui viennent. Le basket français a conscience qu’il devra fréquemment se passer de ses joueurs NBA et EuroLeague et les performances, l’implication et le talent des éléments qui évoluent dans les autres ligues à travers le monde sont indispensables à la réussite des Bleus. Je souhaite que ce Team France Basket soit une source de motivation pour ceux qui en font aujourd’hui partie comme pour ceux qui aspirent à le rejoindre.” – Freddy Fauthoux

