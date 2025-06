Jalen Brunson pense que le groupe actuel des Knicks peut gagner le titre

Éliminés en Finale de Conférence Est, les Knicks ont montré qu’ils pouvaient intégrer la cour des grands mais plusieurs limites ont été exposées sur la scène des Playoffs. De quoi bouleverser le groupe actuel pour franchir un cap supplémentaire ? Jalen Brunson pense que ce n’est pas nécessaire.

Dès l’élimination des Knicks face aux Pacers au Game 6, de grosses questions sur l’intersaison de New York ont animé les réseaux sociaux et autres plateformes de discussion : “Le coach Tom Thibodeau doit-il être viré ? Faut-il transférer Karl-Anthony Towns pour choper une autre star ?”

Des questions inévitables, plus ou moins pertinentes, mais auxquelles Jalen Brunson a répondu de manière très ferme.

“J’ai la confiance la plus totale (en ce groupe) – une confiance excessive, honnêtement” a déclaré JB. “Il n’y a pas l’ombre d’un doute. Voilà à quel point je suis confiant avec ce groupe.”

Apportant son soutien à Tom Thibodeau tout en réaffirmant sa confiance dans le groupe actuel des Knicks, le meneur star de New York semble opter pour la continuité. Des paroles qui comptent alors que Thibs possède son lot de détracteurs après les hauts et les bas des Playoffs, et que certains demandent un trade de KAT à cause des limites défensives de ce dernier.

Trading KAT should be priority #1 for the Knicks.

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) June 1, 2025

Pendant que certains imaginent Giannis Antetokounmpo ou Kevin Durant à New York, le scénario le plus probable de cet été n’est pas le plus excitant. En effet, au lieu de tenter un énorme blockbuster qui enflammerait à coup sûr la NBA, les Knicks vont probablement essayer d’améliorer leur profondeur de banc, tout en continuant de faire confiance à Tom Thibodeau.

Grâce notamment au sacrifice financier réalisé par Brunson sur la signature de son dernier contrat, New York possède un peu plus de flexibilité pour recruter (via la Free Agency et les transferts). Les Knicks sont en effet projetés sous le très redouté second apron, malgré un cinq majeur qui pèsera 171 millions de dollars l’an prochain.

Réaliser des petites signatures malignes cet été et opter pour la continuité du noyau (sous contrat jusqu’en 2028) semble donc être le plan des dirigeants Leon Rose – James Dolan. Dans une Conférence Est qui s’annonce bien faiblarde l’an prochain, c’est peut-être le meilleur moyen pour retourner dans le dernier carré des Playoffs, et ainsi se donner une chance d’aller en Finales NBA.

“Personne ne voit le type de personnes que nous avons, les bosseurs que nous avons. C’est ce qui me donne confiance, et cela me convient. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de nous à l’extérieur. Je sais ce que nous possédons.” – Jalen Brunson

Certes, le groupe actuel des Knicks possède ses défauts (notamment l’axe défensif Brunson – Towns). Certes, le cinq majeur de New York a parfois été dominé en Playoffs. Mais n’oublions pas que ces Knicks ont réalisé quelque chose que la franchise attendait depuis 25 ans.

De quoi obtenir une nouvelle chance pour la saison prochaine ?

Source déclarations : ESPN