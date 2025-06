Les Knicks frustrés par la défense de Karl-Anthony Towns ?

À peine l’élimination confirmée, les secrets de vestiaires sortent sur la place publique. Selon The Athletic, cela fait désormais des mois que des joueurs et membres du staff des Knicks sont frustrés par l’attitude défensive de Karl-Anthony Towns. Que va-t-il se passer cet été à New York ?

Rien n’ouvre plus les bouches que l’aigreur des défaites. À côté, même la choucroute laisse une sensation douce sur le palais. Et quand la presse new-yorkaise s’en mêle, c’est comme Désiré Doué, ça crée des problème INTERnes.

James L. Edwards et Fred Katz de The Athletic n’ont pas perdu une minute pour plonger leurs lecteurs dans les coulisses de la saison des Knicks. Et visiblement, un sujet a énormément fait parler au sein du vestiaire : l’attitude défensive de Karl-Anthony Towns. Une partie de son jeu qui est pourtant son point fort depuis des années en NBA… (non).

“En public, les joueurs des Knicks ont fait des commentaires à peine dissimulés tout au long de la saison sur le fait qu’une mauvaise communication était à l’origine de leur manque de régularité. En coulisses, les joueurs et les entraîneurs ont exprimé leur frustration face aux habitudes défensives de Towns, moins préoccupés par son niveau de talent que par son attitude. Trop souvent, Towns exécute des mauvaises couvertures sans communiquer les raisons de son choix. Une fois que c’est devenu récurrent, les joueurs se sont inquiétés que Towns ne saisisse pas l’importance de cette communication.”

Des défauts qui lui sont connus depuis longtemps et qui sont très faciles à pointer du doigt après des défaites. À la suite de l’élimination de New York cette nuit, Jalen Brunson est venu en conférence de presse et a envoyé des signaux bien plus positifs vis-à-vis de son intérieur :

“C’est super fun de jouer avec KAT (Karl-Anthony Towns), il fait tout ce qu’il faut pour être prêt, j’ai énormément de confiance en lui.”

Brunson “Lot of fun playing w KAT…Does everything he can to be ready…Lot of faith in him”

KAT “What he’s done for the City…JB raises everyone’s energy & morale…I don’t say this lightly, it’s a blessing & honor I get to play w Jalen Brunson…one of the best…I’ve played with” pic.twitter.com/J9q1qo42Hb

Le Dominicain a globalement fait une très belle saison dans la Big Apple et même lors de l’élimination des Knicks, il n’a pas été honteux, du moins en attaque, puisqu’il a marqué plus de 20 points lors des six matchs contre les Indiana Pacers !

Difficile d’imaginer New York se passer de lui la saison prochaine au vu de tout ce qu’il apporte à l’équipe, mais l’année dernière personne ne s’attendait au trade de Julius Randle, ou du moins à sa manière. Alors si la colère gronde réellement dans le vestiaire, qui sait, Karl-Anthony Towns connaîtra peut-être une troisième franchise en trois ans.

