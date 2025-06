WNBA : le Sky d’Angel Reese enchaîne une deuxième victoire consécutive face aux Wings

Un seul petit match cette nuit en WNBA, et c’est un remake d’une rencontre que l’on a déjà vue il y a quelques jours. Même résultat qu’au “match aller”, victoire du Sky de Chicago face aux Wings de Dallas qui étaient cette fois privées de Paige Bueckers. Ça fait deux victoires de suite pour Windy City, leur saison est enfin lancée.

Le résultat de la nuit :

Dallas Wings – Chicago Sky : 83-94

Paige Bueckers absente puisqu’elle a été placée dans le protocole commotion cérébrale de la Ligue (et devrait revenir d’ici deux matchs), Chicago avait une opportunité rêvée de reprendre une victoire face aux Wings, et c’est désormais chose faite.

Un match disputé en première mi-temps, une équipe texane qui restait dans le coup grâce au panier de NaLyssa Smith, avant de lâcher beaucoup trop de leste dans un quatrième quart qui sera fatal aux Wings. Sixième défaite en sept matchs pour Dallas, Smith aura au moins réalisé une belle performance avec son premier match à 20 points en carrière, en attendant le retour de la numéro 1 de Draft Paige Bueckers au sein de l’effectif.

Impressive outing by NaLyssa Smith as she records her first 20-point game of the season with the @DallasWings tonight 🔥

20 PTS

5 REB

3 BLK#WelcometotheW pic.twitter.com/WWjH20hoe3

— WNBA (@WNBA) June 1, 2025

Côté Chicago, même si l’adversité était plutôt faible, ça fait du bien d’enfin entrevoir une quelconque lumière après ce début de saison très compliqué. Ariel Atkins a emmené les siennes jusqu’en terre promise avec ses 26 points à 8 sur 14 au tir, bien accompagnée par Courtney Vandersloot et ses 15 pions. Angel Reese, elle, est restée en support : 14 points et 9 rebonds solides, mais une efficacité qui la dessert toujours autant (31% à 4/13 au shoot cette nuit).

L’essentiel est assuré pour le Sky, qui va voir son calendrier légèrement se corser dans les jours à venir. Prochain match contre le Fever malade depuis l’absence de Caitlin Clark, mais derrière ça enchaine avec des déplacements à New York puis à Atlanta, les deux leaders de la Conférence Est, c’était définitivement une bonne idée de prendre ces deux matchs contre Dallas.

DUBS IN THE CHATTTTTTTTTTTT

feels so good to say 🤩#Skytown pic.twitter.com/JIHerr1jlk

— Chicago Sky (@chicagosky) June 1, 2025

Pas de performances françaises à analyser cette nuit, en revanche on en retrouvera dès ce soir parmi les quatre match au programme, et il y en a même un à horaire européenne, plus aucune excuse !

Le programme WNBA de la nuit :