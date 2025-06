Obi Toppin a réalisé une performance magnifique (18 points) dans le Game 6 pour permettre à ses Indiana Pacers de se qualifier en Finales NBA. Un drôle de destin pour l’enfant de New York et l’ancienne promesse des Knicks.

C’est l’histoire d’un jeune prince de New York devenu presque paria en son royaume, envoyé ailleurs contre rien ou presque, et revenu, après beaucoup de travail, pour régner à nouveau sur sa ville. Cette histoire, c’est celle d’Obi Toppin à New York.

Hier soir, dans le Game 6 des Pacers face aux Knicks, l’ailier-fort a été le facteur X dans le succès des siens. 18 points, 6 rebonds et 3 contres à 7-11 au tir en 25 minutes sur les parquets. Rick Carlisle et son coaching-staff ne pouvaient rien demander de mieux.

Obi Toppin

18 points,

6 rebounds

3 blocks

Sending Thibs home completing his revenge 😂 pic.twitter.com/1TYr6fg15M

— JBoogz (@JeremyBoogz) June 1, 2025

Et cette performance a des airs de revanche tant le destin d’Obi Toppin est lié à la franchise new-yorkaise. C’est dans la Big Apple qu’est né et a grandi cet athlète exceptionnel. Il est devenu un nom connu des playgrounds locaux et a été sélectionné par les Knicks avec le 8e choix de la Draft 2020.

Mais après trois saisons pas complètement convaincantes, il a été échangé dans l’Indiana contre deux futurs seconds choix de Draft, autant dire deux biscuits et un paquet de clopes. Une opération qui va revenir en boomerang quelques années plus tard sur les hommes de Tom Thibodeau.

Car, déjà en 2024, l’ailier-fort avait été plutôt bon pour éliminer son ancienne franchise, mais en 2025, il a également été clutch. Grâce à cette performance dans le Game 6 bien sûr, à un danger dans le Game 4, mais aussi en étant le grand homme de la prolongation du Game 1, ce match dingue qui a sans doute été le tournant de la série.

Les Pacers se sont construits grâce à beaucoup de choix très malins, récupérer Obi Toppin à New York en était définitivement un.