Finales NBA : Tyrese Haliburton réclame le logo du trophée sur le parquet

Dans les années 2000, sur le parquet des Finales NBA, il y avait un immense sticker représentant le logo des Finales NBA et le Larry O’Brien Trophy. Jugé trop glissant, cette habitude s’est perdue et Tyrese Haliburton le regrette.

En 2023, Tyrese Haliburton était sorti sur les réseaux sociaux en se disant en faveur du logo “Finals NBA” sur le parquet lors de l’événement. Deux ans plus tard, le meneur de jeu est qualifié, ce qui donne encore bien plus de poids à sa parole !

“Placez le trophée à mi-terrain et agrandissez le tableau d’affichage pour donner l’impression d’être en Finales.

Put the trophy at half court and make the scoreboard bigger/feel like the finals

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) June 5, 2023

Le joueur des Indiana Pacers a grandi dans les années 2000, ère au cours de laquelle les parquets avaient souvent plus de caractère, notamment à la mi-juin. Le trophée était présent, en grand, histoire de rappeler aux deux équipes ce qui était en jeu. Malheureusement,, comme d’autres stickers, ils ont été jugés glissants et donc dangereux pour l’intégrité physique des athlètes.

Tyrese Haliburton thinks they should bring back the old Finals logo.

You agree? 🤔 pic.twitter.com/MPo11sUPiY

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 5, 2023

La NBA pourrait-elle revenir en arrière si l’une des deux stars de ces Finales pousse dans cette direction ? Rien n’est moins sûr au vu du scandale qui exploserait à la première glissade.

