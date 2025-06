Avec leur victoire de cette nuit face aux Knicks, les Pacers filent vers les Finales NBA. Cris de joie et klaxon de tracteurs dans l’Indiana qui n’avait plus atteint le mois de juin depuis l’an 2000. L’occasion pour nous de jeter un petit coup d’oeil sur cette dernière.

Le bug de l’an 2000, la Playstation 2, les Backstreet Boys, et Indiana en Finales NBA, c’est bon, vous saisissez le contexte du monde à cette époque. Car si la Pacers Nation va connaitre une nouvelle Finale avec Tyrese Haliburton et compagnie, à l’époque elle avait Reggie Miller, Jalen Rose, Rik Smits, Mark Jackson, et même un Chris Mullin en toute fin de carrière.

Quelques noms qui ne diront rien à la nouvelle génération, mais qui, pourtant, ont emmené Indianapolis jusqu’au mois de juin, en se débarrassant des Bucks au premier tour (tiens, tiens), de Philadelphie en demi… Et des Knicks en Finales de Conférence après six matchs. C’est presque comme si tout était écrit à l’avance.

En revanche si les hommes de Rick Carlisle espèrent décrocher le sacre final, il faudra se détacher de l’histoire. Les Pacers de 2000 sont malheureusement tombés sur un os, ou plutôt deux du nom de Shaq et Kobe. Los Angeles a eu besoin de six matchs pour repartir avec le titre, le premier d’un three-peat historique.

Tout ça c’était 25 ans en arrière, mais ça ne veut pas dire que les fans d’Indy n’y ont jamais cru entre temps. 2004 était certainement l’année avec le plus d’espoir, malheureusement anéanti par les suspensions qui ont découlé du tristement célèbre Malice at the Palace. Puis il y a eu la génération Paul George, avec Roy Hibbert notamment, mais au cas où vous n’étiez pas au courant, être à l’Est dans les années 2010, ça voulait forcément dire rencontrer un certain LeBron James. Autant vous dire que la couronne n’a jamais quitté son crâne.

Alors est-ce que cette année c’est la bonne ? Le PSG vient de remporter une Ligue des Champions, tout est possible maintenant. OKC c’est du très très lourd et Indiana part très clairement en tant qu’outsider, mais sait-on jamais, cette équipe est bien plus SOUS-côtée qu’on ne le pense.