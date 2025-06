Pacers – Knicks (125-108) : Indiana finit le boulot et se qualifie pour les Finales NBA !

Après une première mi-temps équilibrée, les Pacers ont passé la seconde pour facilement battre les Knicks dans ce Game 6. Indiana rejoint le Thunder en Finales NBA, une première pour la franchise en 25 ans.

Gros Game 6 à Indianapolis et on sent d’entrée que les Pacers ont une certaine pression sur les épaules. Les Knicks entament très bien, ils sont solides en défense et Mitchell Robinson fait un chantier au rebond pour offrir des cartouches supplémentaires à ses potes. Si New York domine assez largement au gobage, les pertes de balle et l’adresse extérieur sont un gros problème pour la bande de Tom Thibodeau.

Les Pacers, de leur côté, ont plus de difficultés à sanctionner en transition (à cause notamment des rebonds défensifs perdus) mais ils se rattrapent avec une adresse insolente à 3-points (8/15 sur la première mi-temps).

Si la paire Brunson / Towns est en difficulté en attaque, l’apport des lieutenants au scoring fait du bien pour New York. Pascal Siakam mène lui la charge pour Indiana tandis que Tyrese Haliburton monte tranquillement en régime. Dans une première période animée, les deux équipes se rendent coup pour coup au break (58-54).

On était curieux de voir qui prendrait le momentum en premier et il ne faut pas longtemps pour avoir la réponse. Pascal Siakam sonne la charge pour Indiana, il change tout ce qu’il touche en or et Indiana place un 9-0 d’entrée. La sortie du Camerounais casse la dynamique et New York commence à se rapprocher avec un petit run. Indiana ne panique pas et trouve le moyen de créer un nouveau gap.

Défensivement, les joueurs de Rick Carlisle réalisent un super boulot. New York continuent de paumer des ballons et a toutes les peines du monde à scorer. Les Pacers en profitent pour reprendre le large avec une adresse à 3-points toujours aussi létale. +15 avant d’attaquer le money time, ça sent bon pour les locaux.

Pas encore coulés, les Knicks tentent de lancer ce dernier quart avec un OG Anunoby toujours aussi solide mais on sent que le match a déjà tourné en faveur des Pacers. Andrew Nembhard continue son festival en défense, avec un 6ème steal pour le guard, qui vit attaché au short d’un Jalen Brunson qu’on ne voit que trop peu. Indiana est en contrôle, avec Tyrese Haliburton qui prend les choses en main en attaque, ciblant un Karl-Anthony Towns déjà pas terrible en défense et visiblement diminué physiquement. New York n’y croit plus et agite le drapeau blanc dans une fin de match sans suspense. 25 ans plus tard, Indiana a une nouvelle chance de remporter son premier titre NBA, ce sera face au Oklahoma City Thunder.