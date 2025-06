Officiel, Thunder vs Pacers en Finales NBA 2025 !

Après la victoire des Pacers cette nuit face aux Knicks, on connait enfin l’affiche des Finales NBA 2025 ! Le Oklahoma City Thunder fera face aux Indiana Pacers pour la quête du Larry O’Brien Trophy !

Il ne manquait qu’une victoire aux Pacers pour retrouver les Finales NBA et les copains de Tyrese Haliburton ne se sont pas ratés sur ce Game 6. 25 ans plus tard, la franchise d’Indianapolis a donc une nouvelle chance de remporter son premier titre NBA. Loin d’être favoris au début des Playoffs, les Pacers ont déjoué les pronostics tour après tour pour avoir ce droit et ils ont prouvé qu’ils n’étaient pas là par hasard.

En face, le Thunder suit le plan à la perfection depuis octobre dernier. Meilleur bilan de toute la NBA, OKC a fait honneur à son statut sur ces Playoffs 2025. Hormis un second tour très disputé face à Denver, le Thunder n’a pas trop eu à forcer son talent pour rejoindre les Finales NBA. Après leur échec face aux Heatles en 2012, la franchise du tonnerre a une nouvelle chance de décrocher sa première étoile et elle est archi favorite.

Entre l’attaque de feu des Pacers et la défense d’acier du Thunder, on devrait avoir une confrontation intéressante. Tyrese Haliburton, Pascal Siakam d’un côté, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams ou encore Chet Holmgren de l’autre, il y aura de gros talents sur le parquet pour nous faire vibrer.

Début des Finales NBA dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juin, du côté d’Oklahoma City.