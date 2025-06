Pascal Siakam nommé MVP des Finales de Conférence Est !

Encore très bon cette nuit (31 points) pour valider la qualification des Pacers, Pascal Siakam a remporté le trophée de MVP des Finales de Conférence Est !

Après la victoire des Pacers face aux Knicks, l’heure était aux célébrations avec notamment la remise du Larry Bird Trophy, récompensant le MVP des Finales de Conférence Est. On était curieux de savoir qui allait le remporter et c’est finalement Pascal Siakam qui a fait la meilleure impression aux votants mais que ce fut serré avec Tyrese Haliburton. Sur les 9 votants, 5 ont choisi Siakam contre 4 pour Haliburton. Spicy P a tourné à 25 points et 5 rebonds de moyenne sur la série, en shootant à 52% dont 50% de loin !

Pascal Siakam received five of the nine votes for Eastern Conference Finals MVP from a media panel covering the series. Tyrese Haliburton received the other four votes. pic.twitter.com/ZdpvJsRaTf

— NBA Communications (@NBAPR) June 1, 2025

Plus spectaculaire, le prince Hali paye sans doute son Game 5 raté, Siakam ayant été plus régulier tout au long de la série. L’histoire d’amour entre le Camerounais et les Pacers continuent de plus belle. Depuis son arrivée en janvier 2024, il a connu déjà deux Finales de Conférence et bientôt une Finale NBA, lui qui a déjà remporté un titre en 2019 avec les Raptors. Connaitra-t-il un second sacre dans les prochaines semaines ? Il faudra encore être costaud pour faire chuter le Thunder, favori annoncé de ces Finales NBA 2025.

Quelle belle récompense pour Siakam, arrivé en janvier 2024 pour aider Indiana à franchir un cap.

L’an passé : Finales de Conférence

Cette année : Finales NBApic.twitter.com/CvGlcdZLog https://t.co/zyA23V3OkN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 1, 2025

Source texte : NBA Communications