Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche, et cette semaine on a encore eu droit à quelques belles perfs !

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Elle est la patronne, avec Skylar Diggins et Nnena Ogumwike, la patronne du Storm. Sur tous les fronts, plus gros temps de jeu de son équipe, Gabby se prend les louanges de sa coach à chaque fin de match et semble partie pour une saison de reine. C’est de chez nous ça.

Seattle Storm vs Las Vegas Aces : 12 points à 5/8 au tir dont 2/4 du parking, 5 rebonds, 5 passes et 2 steals en 30 minutes

Seattle Storm @ Minnesota Lynx : 20 points à 8/15 au tir dont 2/6 du parking, 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes, 1 steal et 2 contres en 37 minutes

Seattle Storm vs Atlanta Dream : 14 points à 6/10 au tir dont 2/4 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 2 steals en 31 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 13 points à 48,4% au tir dont 46,2% du parking, 80% aux lancers, 3,7 rebonds, 3,8 passes, 2 steals et 1 contre en 34,5 minutes

Gabby Williams offensive defensive highlights vs Lynx (5/27/2025) pic.twitter.com/htEOKAuypb

— nika 🇵🇸 (@hopsgb) May 28, 2025

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Le temps de jeu arrive tout doucement pour Dominique, mais ce début de saison reste tout de même assez décevant en terme d’impact. On s’attendait à mieux au niveau de son rôle mais la saison est longue et, point positif, à chaque fois que Dom est sur le terrain ÇA SE VOIT. Ça va venir, et quand ça va venir… personne ne sera prêt.

Seattle Storm vs Las Vegas Aces : 8 points à 4/7 au tir et 5 rebonds en 12 minutes

Seattle Storm @ Minnesota Lynx : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 steal en 10 minutes

Seattle Storm vs Atlanta Dream : 4 points à 2/3 au tir en 9 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 3,3 points à 52,6% au tir dont 0% du parking, 1,7 rebond, 0,5 passe et 0,3 steal en 7,8 minutes

For the first time in her young career, Dominique Malonga played more than 10 minutes, finishing with 8 points and 5 rebounds on 4-7 FG in 12 mins

The 6’6” 19-year-old is just bursting with talent pic.twitter.com/GJ3UEYutNp

— Joshua (@pointmadejosh) May 26, 2025

# Marine Johannes (New York Liberty)

Quelques éclairs de génie en sortie de banc, des gros step backs et des gris one legs avant de dire en interview que “l’important c’est l’équipe”. Du Marine Johannes dans le texte, et c’est pour ça qu’on l’adore.

New York Liberty @ Golden State Valkyries : 18 points à 6/11 du parking, 2 rebonds, 1 passe, 4 steals et 1 contre en 22 minutes

New York Liberty vs Golden State Valkyries : 7 points à 3/7 au tir dont 1/4 du parking, 1 rebond en 21 minutes

New York Liberty @ Washington Mystics : 3 points à 1/8 au tir dont 1/7 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 17 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6 points à 37,1% au tir dont 33,3% du parking, 1,3 rebond, 1 passes, 0,8 steal et 0,3 contre en 18,7 minutes

Marine Johannès tonight 🔥

• 18 points

• 2 rebounds

• 6/11 3PM

• 22 minutes played

pic.twitter.com/tci6I1Ow0R

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 28, 2025

# Marieme Badiane (Minnesota Lynx)

Marieme ne fait pour l’instant pas partie de la rotation du Lynx, et elle va de toute façon devoir switcher bientôt sur l’Équipe de France et l’EuroBasket 2025

Minnesota Lynx vs Seattle Storm : DNP

Minnesota Lynx @ Phoenix Mercury : 0 point à 0/2 au tir et 1 steal en 2 minutes

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Désormais titulaire, Bria s’éclate avec Rachid Meziane et se paie un début de saison bien costaud. Des gros tirs de loin, les victoires qui peinent à venir mais individuellement le retour de Bria en WNBA est une vraie réussite.

Connecticut Sun @ Atlanta Dream : 7 points à 2/9 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 1 passe et 2 steals en 19 minutes

Connecticut Sun vs Dallas Wings : 12 points à 4/7 au tir dont 2/5 du parking, 2/5 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 1 steal en 19 minutes

Connecticut Sun @ Indiana Fever : 6 points à 2/5 au tir dont 2/4 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 2 steals en 24 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 8 points à 35,9% au tir dont 42,9% du parking, 78,6% aux lancers, 1,7 rebond, 3 passes et 1,3 steal en 20,8 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Comme Marieme Badiane, Janelle Salaün et Iliana Rupert, elle fait partie de celles qui ont voulu être en Bleu cet été avant d’embrayer avec la ligue américaine. Rosser l’Europe avant de peigner l’Amérique après avoir été championne de France, c’est le projet Lacan 2025.

Connecticut Sun @ Atlanta Dream : DNP

Connecticut Sun vs Dallas Wings : DNP

Connecticut Sun @ Indiana Fever : DNP

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : –

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Janelle l’Américaine se sent bien avec les Valkyries et ça se voit. Quatre matchs et quasiment autant de grosses perfs, du tir, du hustle, on dirait que la J a fait ça toute sa vie. Faudra pas couiner quand elle sera dans la All-WNBA Rookie Team cet automne.

Golden State Valkyries vs New York Liberty : 9 points à 3/12 au tir dont 3/5 du parking, 6 rebonds et 2 passes en 28 minutes

Golden State Valkyries @ New York Liberty : 18 points à 7/19 au tir dont 3/8 du parking, 1/2 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes et 1 steal en 30 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 13,8 points à 35,8% au tir dont 44% du parking, 85,7% aux lancers, 7,8 rebonds, 1,5 passe, 1 steal et 0,3 contre en 29,5 minutes

Janelle Salaun vs New York:

18 PTS

13 RBS

3 AST

1 STL

ROOKIE! ✨ pic.twitter.com/pjwshcS4RS

— I talk hoops 🏀 (@trendyhoopstars) May 30, 2025

# Carla Leïte (Golden State Valkyries)

Elle aussi a un sacré profil de tueuse en WNBA. Les équipes adverses doivent déjà commander des systèmes anti-Carla, l’adresse peine à être constante mais quand elle est sur le terrain la meneuse est un danger perpétuel. Frisson garanti à chacune de ses apparitions, c’est déjà une première victoire.

Golden State Valkyries vs New York Liberty : 4 points à 1/7 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 2 steals en 18 minutes

Golden State Valkyries @ New York Liberty : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 3 passes en 8 minutes

Les stats de Carla Leïte cette saison en WNBA : 7,4 points à 36,7% au tir dont 20% du parking, 80% aux lancers, 1,4 rebond, 2,2 passes et 0,6 steal en 16,6 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

On la retrouve sur le toit de l’Europe dans un mois avec les Bleues.

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –