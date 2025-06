Officiel, les Knicks sont en vacances : la Big Apple a vibré

New York est officiellement en vacances. Indiana s’est tout simplement montré trop fort pour ces Knicks malgré un magnifique parcours. C’était loin d’être gagné après une saison régulière réussie, mais qui laissait quand même la place à énormément de doutes. L’embellie des Playoffs va devoir maintenant se dissiper un peu, on a vibré, mais il va falloir faire des choix cet été.

Qui aurait pu prédire cette fin de saison pour l’équipe new yorkaise ? Certes, les Knicks échouent aux portes des Finales NBA, mais ils n’étaient déjà pas censés arriver jusque là. Une sortie contre un rival qui semble tout simplement avoir une bonne étoile cette saison, c’est frustrant mais rien de honteux pour Jalen Brunson et ses copains.

Parce que souvenez-vous, on ne donnait pas cher de la peau des Knicks avant le début de ces Playoffs. Troisième de la Conférence Est, mais un magnifique bilan de 0 victoire pour 12 défaites face au top 3 de la ligue (Thunder, Cavs, Celtics), un premier tour très compliqué contre Detroit qui était pourtant censé être bien en-dessous. En gros, tout le monde les imaginait sortir bien salement contre les Celtics en demi.

Mais l’Amérique est une terre de rêves et de surprises. 2-0 Knicks après les deux matchs au TD Garden, Boston leur a bien facilité la tâche en s’entêtant dans du tir longue distance, mais les hommes de Thibodeau en ont parfaitement profité. Derrière, ça termine la série tranquillement et voilà que la Big Apple élimine les champions en titre. Qui l’eût cru !

Même si le chemin s’est arrêté après ça, New York a vibré au rythme des Knicks pour la première fois depuis un bon moment. Le nom des rues modifié, la fanbase toujours aussi folle, Timothée Chalamet qui convertit Kylie Jenner au Knicks Basketball. L’avenir a du potentiel, tous les gros noms sont sous contrats, quid de Tom Thibodeau ? Est-ce qu’on continue sur le même projet ? L’avenir nous le dira, mais pour l’instant, on va laisser le temps faire son travail. En attendant, bravo New York !