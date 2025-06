Les deux franchises qui se retrouveront en Finales NBA, le Thunder et les Pacers, ne sont pas passés par le marché des agents-libres et les trades dingues pour se construire. Selon Myles Turner, cela représente la nouvelle tendance en NBA : pour gagner, accumuler les superstars ne fonctionne plus.

Le casting des Finales NBA 2025 ne manque pas de bons joueurs, évidemment, mais il n’est pas très fourni en stars. Shai Gilgeous-Alexander et Tyrese Haliburton le sont, sans l’ombre d’un toute, mais à cette heure, ce sont les seuls à pouvoir prétendre à ce statut.

Et selon Myles Turner, ce n’est pas forcément un hasard. L’intérieur s’est présenté en conférence de presse, a pris le concept de superteams et a tapé dessus avec une pelle. Message aux Sixers, Suns et autres Lakers : construire en accumulant les stars ne fonctionne plus !

“Ces Finales offrent un plan détaillé sur le fonctionnement de la Ligue. Les superteams ne fonctionnent plus aussi bien qu’il y a quelque temps. La NBA est une affaire de tendance et la tendance actuelle, c’est ce que nous faisons, ce qu’OKC fait, les jeunes joueurs qui courent, défendent, qui utilisent le pouvoir de l’amitié.”

“The new trend now is just kind of what we’re doing. OKC does the same thing … use the ‘power of friendship’ as how they call it.”

Myles Turner on the NBA trending away from super teams ✍️ pic.twitter.com/BRjPb3Y8fF

— SportsCenter (@SportsCenter) June 1, 2025

Et difficile de lui donner tord en regardant les derniers champions. Les Celtics, Nuggets, Warriors de 2022 et Bucks ont tous fait des transferts d’ajustement, pour parfaire leurs effectifs, mais la base de l’équipe a toujours été construite à la Draft ou après un processus de développement des joueurs. Il y a longtemps qu’une équipe se basant sur des “blockbuster trades” n’a pas été récompensée.

Myles Turner sait de quoi il parle lorsqu’il évoque ce marché des transferts fou. Voilà dix ans que le pivot est dans l’Indiana et à chaque fenêtre de transferts, son nom était dans les rumeurs. Désormais, il peut savourer la première qualification pour les Finales NBA de sa carrière :

“À la fin du match, quand le buzzer a sonné, je n’ai ressenti que de la joie, de la pure excitation, de la pure validation. Toutes ces années, toute cette haine, tout cet amour, tout l’entre-deux, tout a fait sens à ce moment-là.”

pure joy 💙 pic.twitter.com/aLEcrCWXTy

— Indiana Pacers (@Pacers) June 1, 2025

Tout a fait sens, comme les décisions de Sam Presti et Chad Buchanan, les General Managers, des sources d’inspiration pour leurs confrères.

