Malgré l’élimination des Knicks aux portes des Finales NBA, Tom Thibodeau ne devrait pas être inquiété, et il y a de grandes chances pour qu’il soit encore le capitaine du navire au début de la saison prochaine.

Comme après chaque élimination, la question du coach s’est naturellement posée parmi les insiders de la ligue en ce qui concerne NYC, mais Thibs ne devrait pas faire les frais de cette élimination face aux Pacers en finales de conférence. Si l’on en est encore qu’au stade de l’hypothèse et que James Dolan, propriétaire de la franchise, sera le décisionnaire final. Le coach au double T semble avoir la confiance de son président Leon Rose, mais aussi de ses joueurs.

REPORT: Tom Thibodeau is safe in New York.

“The coach has the backing of team president Leon Rose, league sources said, as well as full buy-in from Brunson, who signed with the Knicks in 2022 in part because he wanted to play for Thibodeau. But ultimately, owner James Dolan is… pic.twitter.com/qTdqe6Gqjp

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 1, 2025

Jalen Brunson, meneur des Knicks devenu le visage de l’équipe depuis son arrivée en 2022, a également réaffirmé sa confiance envers Tom Thibodeau après la défaite lors du Game 6. Le fait de le voir répondre de manière aussi agacée au journaliste indique également que c’est même une évidence pour JB, qui sent que quelque chose de plus grand peut encore se préparer à Manhattan.

Jalen Brunson was asked if he has confidence that Tom Thibodeau is the right coach for the Knicks moving forward:

“Is that a real question right now? You just asked me if I believe if he’s the right guy. Yes.” pic.twitter.com/FRjCO8genL

— Knicks Videos (@sny_knicks) June 1, 2025

“C’est une vraie question ? Tu viens vraiment de me demander si je pense qu’il est le bon coach pour nous ? Oui.” – Jalen Brunson

A New York, l’objectif semble clair : capitaliser sur ces finales de conférence atteintes pour la première fois depuis 2000 (et déjà perdues face aux Pacers à l’époque) et construire quelque chose de durable autour de ce noyau dur. Et même si pour l’instant, l’heure est aux vacances pour les Knicks, il y a du pain sur la planche à la Big Apple, et Tom Thibodeau devrait pouvoir y contribuer à nouveau.