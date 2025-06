Thunder – Pacers : des Finales NBA au fort accent canadien

Les Toronto Raptors ne sont pas en Finales NBA et pourtant le Canada est en fête. Quatre joueurs venus du pays de Drake joueront un rôle majeur dans la série : Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Andrew Nembhard et Bennedict Mathurin.

L’année dernière, lors des Finales NBA 2024, le Canada battait un record avec quatre de ses représentants présents lors de l’événement. O’Shae Brissett pour les Boston Celtics, Dwight Powell, Olivier Maxence-Prosper et A.J. Lawson pour les Dallas Mavericks. Exploit réitéré cette saison, mais avec des joueurs aux rôles bien plus importants.

Pour la première fois de l’histoire de la Grande Ligue, trois canadiens seront titulaires lors de ce très attendu Thunder – Pacers. Shai Gilgeous-Alexander sera régulièrement défendu par Andrew Nembhard pendant que Luguentz Dort le secondera sur le back-court d’Oklahoma City.

Bennedict Mathurin, le quatrième compatriote (et seul francophone) est également un joueur important puisqu’il fait partie des trois joueurs avec le plus de responsabilités en sortie de banc des Pacers avec T.J. McConnell et Obi Toppin. Il devrait parfois, au cours de la série, y avoir les quatre hommes sur le parquet au même moment.

Le Canada est le deuxième pays à compter le plus de représentants en NBA après les Américains. Ils étaient 21 en début de saison et ces quatre finalistes sont un symbole de la montée en puissance de cette nation dans le basket-ball mondial. Ils ont remporté leur première médaille internationale lors de la Coupe du Monde 2023 et faisaient partie des favoris aux Jeux olympiques 2024 avant d’être surpris par la France.

Shai Gilgeous-Alexander est devenu le deuxième canadien de l’histoire à remporter le trophée de MVP après Steve Nash, mais il pourrait bien devenir le premier à soulever celui des MVP des Finales dans quelques jours. Pour ça, encore faut-il se défaire d’Andrew Nembhard et Bennedict Mathurin…

