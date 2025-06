Naz Reid dispose d’une player option à 15 millions de dollars pour la saison 2024-25 mais l’intérieur des Timberwolves va y renoncer pour tester le marché, et chercher un deal plus lucratif sur la durée.

Le meilleur sixième homme de l’année 2024 s’attend à une revalorisation salariale, lui qui s’est imposé comme l’un des remplaçants les plus efficaces de toute la ligue à Minnesota. Toutefois, pas sûr que les Wolves puissent faire sauter la banque pour lui, étant donné qu’il y a également les cas Julius Randle (qui a aussi une player option, à 30,9 millions) et Nickeil Alexander-Walker (agent-libre non restrictif) à gérer en interne. Il est fort probable que la franchise ne puisse pas garder les trois et il y aurait un choix à faire. En ce sens, Naz Reid explore déjà toutes les possibilités, dont celle de mettre la daronne à l’abri, quitte à partir de Minny.

People around the league expect Naz Reid to opt out of his contract and enter free agency, per @JakeLFischer

“Randle holds a $30.9 million player option that he must exercise or decline by June 29. Reid has his own $15 million option that many around the league expect last… pic.twitter.com/UuAptFUxc1

— NBACentral (@TheDunkCentral) June 1, 2025

Les Wolves vont avoir de gros dossiers à gérer et il faudra faire des choix. Naz Reid espère probablement rester à Minneapolis, mais sait aussi que ce ne sera peut-être pas possible, et surtout, estime valoir plus que les 15 millions qu’il pourrait toucher la saison prochaine malgré des Playoffs moyens. Lui qui tourne à 14,2 points à 46,2% aux tirs dont 37,9% de loin, et 6 rebonds en moyenne en sortie de banc, espère probablement se poser pour quelques années et assurer son avenir, tant au niveau de la durée qu’au niveau des finances. Et tout ça passe peut-être par un départ. Les Warriors seraient aujourd’hui les favoris pour récupérer Nazreon Hilton Reid de son nom complet.

The Warriors are the favorites to land Naz Reid, per @BovadaOfficial

Golden State Warriors +175

Brooklyn Nets +220

Charlotte Hornets +285

Los Angeles Lakers +375

Toronto Raptors +525 pic.twitter.com/nf3KDQIRyH

— GSW Ball Report (@GSWBallReport) June 1, 2025

A Golden State, Naz Reid serait comme un poisson dans l’eau à pouvoir canarder à vue et étirer encore davantage le jeu. Mais les Warriors ne sont pas les seuls sur le coup. Les Nets et les Hornets sont aussi listés parmi les prétendants, et s’ils ne sont pas en mesure de proposer un projet sportif cohérent à l’heure actuelle, ils ont des thunes et la possibilité de lui offrir un rôle conséquent. Les Raptors et les Lakers (évidemment) sont aussi à surveiller dans ce dossier.

Quoi qu’il en soit, Naz Reid va avoir une décision à prendre. Lui qui n’a connu que les Timberwolves dans sa carrière est à un tournant de cette dernière et pourrait bien aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.